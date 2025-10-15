Xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương

Ngày 15.10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng đối với P.Q.V.Q (31 tuổi, ở P.Lang Biang - Đà Lạt) về hành vi cung cấp, chia sẻ clip sai sự thật liên quan đến an ninh sân bay Liên Khương (Lâm Đồng); xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với 3 cá nhân khác, gồm: N.A.K (38 tuổi), L.N.T (49 tuổi, cùng ở P.Xuân Hương - Đà Lạt) và H.S.T (38 tuổi, ở xã Phú Sơn Lâm Hà).

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những ngày gần đây, các cá nhân nêu trên đã sử dụng tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình làm việc giữa lực lượng an ninh sân bay (gồm cảnh sát cơ động và an ninh hàng không) với một nhóm du khách và tài xế xe công nghệ về việc đậu xe, đón trả khách trong khu vực sân bay Liên Khương, diễn ra ngày 15.4.

Hình ảnh CSCĐ làm nhiệm vụ tại sân bay Liên Khương lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định việc lực lượng an ninh sân bay không cho phép các tài xế xe công nghệ đón khách, đồng thời yêu cầu các cá nhân không sử dụng dịch vụ xe công nghệ trong phạm vi sân bay được phản ánh trong video là đúng quy định (tại điều 4 chương II Quy định số 3, ngày 16.11.2018 của Cảng hàng không Liên Khương về quản lý hoạt động và khai thác sân đậu ô tô).

Bãi đỗ xe ở sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với thông tin cho rằng lực lượng an ninh sân bay nhận tiền từ hãng taxi, ngăn cản tài xế Grab đón khách và tự ý lấy điện thoại của hành khách để hủy cuốc xe, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là nội dung hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Cả 4 cá nhân nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho rằng do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội, dẫn đến vi phạm các quy định về sử dụng mạng xã hội.



