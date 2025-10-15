Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương

Lâm Viên
Lâm Viên
15/10/2025 12:43 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương.

Ngày 15.10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng đối với P.Q.V.Q (31 tuổi, ở P.Lang Biang - Đà Lạt) về hành vi cung cấp, chia sẻ clip sai sự thật liên quan đến an ninh sân bay Liên Khương (Lâm Đồng); xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương - Ảnh 1.

Công an xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với 3 cá nhân khác, gồm: N.A.K (38 tuổi), L.N.T (49 tuổi, cùng ở P.Xuân Hương - Đà Lạt) và H.S.T (38 tuổi, ở xã Phú Sơn Lâm Hà).

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những ngày gần đây, các cá nhân nêu trên đã sử dụng tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình làm việc giữa lực lượng an ninh sân bay (gồm cảnh sát cơ động và an ninh hàng không) với một nhóm du khách và tài xế xe công nghệ về việc đậu xe, đón trả khách trong khu vực sân bay Liên Khương, diễn ra ngày 15.4.

Xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương - Ảnh 2.

Hình ảnh CSCĐ làm nhiệm vụ tại sân bay Liên Khương lan truyền trên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định việc lực lượng an ninh sân bay không cho phép các tài xế xe công nghệ đón khách, đồng thời yêu cầu các cá nhân không sử dụng dịch vụ xe công nghệ trong phạm vi sân bay được phản ánh trong video là đúng quy định (tại điều 4 chương II Quy định số 3, ngày 16.11.2018 của Cảng hàng không Liên Khương về quản lý hoạt động và khai thác sân đậu ô tô).

Xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương - Ảnh 3.

Bãi đỗ xe ở sân bay Liên Khương

ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với thông tin cho rằng lực lượng an ninh sân bay nhận tiền từ hãng taxi, ngăn cản tài xế Grab đón khách và tự ý lấy điện thoại của hành khách để hủy cuốc xe, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là nội dung hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Cả 4 cá nhân nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho rằng do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội, dẫn đến vi phạm các quy định về sử dụng mạng xã hội.


Tin liên quan

Làm việc với 2 TikToker đăng clip sai sự thật sau xem sơ duyệt diễu binh

Làm việc với 2 TikToker đăng clip sai sự thật sau xem sơ duyệt diễu binh

2 TikToker cắt ghép, đăng clip sai sự thật về việc bị mất điện thoại khi selfie xem sơ duyệt diễu binh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại TP.HCM.

Không có vụ 'khách đâm tài xế chết trên xe' ở Đà Nẵng như thông tin trên mạng

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Liên Khương Cảng hàng không Liên Khương Công an tỉnh Lâm Đồng mạng xã hội Lâm Đồng Sai sự thật xúc phạm Vu khống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận