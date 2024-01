Bộ Công an đề xuất quy định trang phục, phù hiệu cho lực lượng ANTT cơ sở

Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực kể từ 1.7.2024), để lấy ý kiến rộng rãi.



Theo quy định, lực lượng ANTT cơ sở trước mắt được kiện toàn, thống nhất từ 3 lực lượng hiện đang có, gồm công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Về lâu dài, lực lượng này sẽ được tuyển dụng, dựa trên các tiêu chuẩn do Bộ Công an xây dựng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về trang phục, mẫu huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng ANTT cơ sở BỘ CÔNG AN

Chi tiết về kiểu dáng trang phục

Tại dự thảo nghị định đang lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất trang phục của lực lượng ANTT cơ sở gồm: mũ mềm gắn huy hiệu, mũ bông, mũ bảo hiểm, quần áo xuân hè, quần áo thu đông, áo ấm, áo sơ mi, cà vạt, dây lưng, giày da, dép nhựa có quai và tất (vớ).

Bên cạnh số lượng và niên hạn, Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết về kiểu dáng, mẫu mã trang phục của lực lượng ANTT cơ sở. Trong đó, mũ bảo hiểm sẽ có màu cỏ úa; vành mũ ngang tai, có kính che mặt; logo "BVANTT" ở mặt mũ và sau gáy màu vàng, có phản quang.

Quần áo của lực lượng ANTT cơ sở sẽ có màu cỏ úa ánh nâu; may bật vai, cuối bật vai thêu 2 bông lúa chéo cuống màu vàng. Phù hiệu của lực lượng được gắn trên cánh tay trái áo, có hàng chữ "BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ".

Ngoài ra, lực lượng ANTT cơ sở còn được trang bị biển hiệu và giấy chứng nhận khi làm nhiệm vụ, ghi rõ thông tin về UBND cấp huyện, UBND cấp xã (nơi thành lập tổ ANTT cơ sở), họ tên người tham gia lực lượng ANTT cơ sở, số hiệu, địa bàn phụ trách…

Mỗi thành viên tổ ANTT cơ sở được cấp lần đầu 1 biển hiệu, 1 giấy chứng nhận và có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng này.

Phù hiệu của lực lượng ANTT cơ sở theo đề xuất từ Bộ Công an BỘ CÔNG AN

Mẫu quần áo xuân hè nam của lực lượng ANTT cơ sở đang được Bộ Công an đề xuất BỘ CÔNG AN

Quyền lợi khi bị thương, tai nạn

Vẫn theo dự thảo nghị định, lực lượng ANTT cơ sở được trang bị, sử dụng tủ đựng tài liệu, công cụ hỗ trợ, bảng lịch công tác, văn phòng phẩm và các phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Người tham gia lực lượng ANTT cơ sở nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương trong khi làm nhiệm vụ, nhưng chưa tham gia bảo hiểm y tế, thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Tuy nhiên, quyền lợi trên sẽ không được hưởng nếu người tham gia lực lượng ANTT cơ sở cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân hoặc tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến thực hiện nhiệm vụ hoặc tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy…

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan công an nhân dân. Trong thời gian điều trị nội trú, người tham gia lực lượng ANTT cơ sở được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân.