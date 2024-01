Sóc Trăng: Tạm giữ nghi phạm tấn công 3 cán bộ công an xã

Ngày 9.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Sóc Trăng) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Sơn Phát (ngụ ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4.1, công an xã Phú Tân, H.Châu Thành nhận được tin báo của người dân, tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân xảy ra xô xát giữa người nhà Sơn Phát với một hộ dân trong xóm. Công an xã Phú Tân đã phân công 3 cán bộ công an xã xuống địa bàn giải quyết vụ việc.

Trong quá trình lực lượng công an xã hòa giải thì bất ngờ Sơn Phát cầm dao chạy đến tấn công tổ công tác. Hậu quả làm 3 cán bộ công an xã bị thương; trong đó, có 1 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ; 1 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng và 1 người đang điều trị tại Trạm Y tế xã Phú Tân.

Chiều tối 8.1, đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến các bệnh viện thăm hỏi chiến sĩ công an xã Phú Tân bị thương. Đại tá Khánh động viên và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an trong khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhắn nhủ, Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.