Bộ Công an điều tra thông tin tài sản của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Liên quan vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, ngày 15.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng ký công văn khẩn gửi giám đốc các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT và Chủ tịch UBND các huyện, thị thành phố trong tỉnh, yêu cầu thực hiện các nội dung mà Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị (Công văn số 499 do trung tướng Đỗ Văn Hoành ký ngày 7.3).

Bộ Công an tiến hành đo thực địa diện tích Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết trước khi khởi tố vụ án sai phạm tại dự án này H.L.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp công an tỉnh, Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT, Sở NN-PTNT và các đơn vị có liên quan rà soát các thông tin, tài liệu về tài sản (gồm bất động sản, cổ phần, phần góp vốn…) của các pháp nhân, cá nhân mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nêu tại công văn trên (tức Công văn số 499). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp để báo cáo về Cơ quan CSĐT Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của Công ty CP Rạng Đông H.L.

Danh sách cán bộ, cựu lãnh đạo Bình Thuận bị điều tra tài sản

Trước đó, ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết", do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi công văn cung cấp danh tính hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ đương chức, cán bộ đã nghỉ hưu và cả các cựu lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án hình sự khác.

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận bị Bộ Công an điều tra tài sản TƯ LIỆU

Danh sách gồm: Công ty cổ phần Rạng Đông (địa chỉ trụ sở chính tại J45 Tôn Đức Thắng, Xuân An, TP.Phan Thiết - Tập đoàn Rạng Đông); Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (địa chỉ trụ sở chính tại J45 Tôn Đức Thắng, Xuân An, TP.Phan Thiết - công ty con của Tập đoàn Rạng Đông).

Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông; 2 cựu Bí Thư Tỉnh ủy Bình Thuận gồm Huỳnh Văn Tí và Nguyễn Mạnh Hùng; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương; 5 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Nguyễn Ngọc, Huỳnh Thanh Cảnh, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Văn Phong (đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án giao 3 lô đất Tân Việt Phát 2) cùng 2 cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận Trần Anh Tuấn và Xà Dương Thắng.

Ngoài ra, danh sách còn có cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận Hồ Lâm cùng thuộc cấp Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Thanh Cho (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT), Lê Nam Hưng (nguyên Chánh Văn phòng Sở TN-MT, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận); Phạm Duy Cường (nguyên Trưởng phòng TN-MT TP Phan Thiết; nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận) và Lê Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên Chuyên viên Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; tất cả đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án giao 3 lô đất Tân Việt Phát 2).

Bà Hồ Thị Út, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý giá và Công sản; bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, chuyên viên Phòng Quản lý giá và Công sản (Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận); ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận và ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.

Ông Đinh Văn Tâm (nguyên Giám đốc) và ông Hồ Như Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận) và thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng có tên trong danh sách.

Đặc biệt, nhiều cán bộ đương chức cũng có tên trong danh sách gồm: ông Lê Quang Vinh, Bí thư huyện Phú Quý, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Đức Toàn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận; ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết; ông Đặng Toàn Thắng, Phó Trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu, Cục thuế tỉnh Bình Thuận và ông Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, nguyên giám đốc Công an Bình Thuận, cũng nằm trong danh sách bị Bộ Công an yêu cầu phải cung cấp thông tin về tài sản liên quan vụ án trên TƯ LIỆU

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu cung cấp (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) là bản photo có đóng dấu xác nhận và thống kê chi tiết kèm theo gửi về Cơ quan CSĐT Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội) trước ngày 20.3.2023.

Hiện vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra ở Bình Thuận vẫn đang được Bộ Công an điều tra.