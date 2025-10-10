Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bộ Công an đưa xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lụt Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
10/10/2025 17:13 GMT+7

3 xe đặc chủng lội nước được Bộ Công an điều động đến vùng ngập lụt ở Hà Nội để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu, vận chuyển nhu yếu phẩm. Tính đến hết ngày 9.10, đã có 11.000 người dân vùng lũ được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 10.10, dù nước đã rút nhưng nhiều đoạn đường trên quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu 1,5 m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 1.

Nước lũ khiến giao thông trên địa bàn xã bị chia cắt

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, để ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội cùng lực lượng công an xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới khu vực bị ảnh hưởng, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân địa phương.

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 2.

Chiều 10.10 đường QL3, đoạn gần nghĩa trang xã Trung Giã vẫn bị ngập sâu khoảng 1,5 m

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước

Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an còn tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng, như drone (máy bay không người lái) dùng để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra các khu vực có người dân bị cô lập; 3 xe đặc chủng lội nước để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu, vận chuyển nhu yếu phẩm.

Đại tá Đạt cho biết thêm, tính đến hết ngày 9.10, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ di dời khoảng 11.000 dân bị nước lũ bủa vây tại 2 xã Trung Giã, Đa Phúc.

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 3.

Xe đặc chủng lội nước hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập trên quốc lộ 3

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 4.
Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 5.

Cuộc sống người dân trong vùng lũ bị đảo lộn do bị cắt điện và ngập nước

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 6.

Bến đò "bất đắc dĩ" ở xã Trung Giã, nơi người dân tập kết thuyền, xuồng máy để vận chuyển nhu yếu phẩm cho những hộ dân đang bị ngập sâu trong làng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 7.
Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 8.

Máy cày, máy xúc được người dân sử dụng để di chuyển qua điểm ngập sâu 

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 9.

Tính đến sáng nay, tổng số nhân khẩu ở 2 xã bị ngập bởi mưa lũ cần phải sơ tán là gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã gần 6.000 người, xã Đa Phúc 30.000 người. TP.Hà Nội đang lên phương án để sơ tán người dân tại chỗ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Tin liên quan

Hà Nội lên phương án sơ tán gần 36.000 người bị nước lũ bao vây

Hà Nội lên phương án sơ tán gần 36.000 người bị nước lũ bao vây

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng lũ, TP.Hà Nội đã lên phương án tập trung sơ tán tại chỗ, tận dụng các nhà cao tầng và sơ tán ra các doanh trại quân đội, trụ sở công an trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Xe đặc chủng Lội nước Bộ Công an Sơ tán Di dân vùng lũ Ngập lụt xã Trung Giã xã Đa Phúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận