Bộ Công an đưa xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lụt Hà Nội

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 10.10, dù nước lũ đã rút nhưng nhiều đoạn đường trên quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu 1,5 m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.

Nước lũ khiến giao thông trên địa bàn xã bị chia cắt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, để ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội cùng lực lượng công an xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới khu vực bị ảnh hưởng, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân địa phương.

Chiều 10.10 đường QL3, đoạn gần nghĩa trang xã Trung Giã vẫn bị ngập sâu khoảng 1,5 m ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước

Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an còn tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng, như drone (máy bay không người lái) dùng để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra các khu vực có người dân bị cô lập; 3 xe đặc chủng lội nước để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu, vận chuyển nhu yếu phẩm.

Đại tá Đạt cho biết thêm, tính đến hết ngày 9.10, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ di dời khoảng 11.000 dân bị nước lũ bủa vây tại 2 xã Trung Giã, Đa Phúc.

Xe đặc chủng lội nước hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng ngập trên quốc lộ 3

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cuộc sống người dân trong vùng lũ bị đảo lộn do bị cắt điện và ngập nước ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bến đò "bất đắc dĩ" ở xã Trung Giã, nơi người dân tập kết thuyền, xuồng máy để vận chuyển nhu yếu phẩm cho những hộ dân đang bị ngập sâu trong làng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Máy cày, máy xúc được người dân sử dụng để di chuyển qua điểm ngập sâu ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG