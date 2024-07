Bộ Công an không 'phạt để cho tồn tại' đối với công trình vi phạm PCCC

Chiều 8.7, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đề cập đến công tác phòng, chống cháy nổ trên cả nước, đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, khẳng định Bộ Công an không bao giờ "phạt để cho tồn tại" đối với các công trình có tồn tại, vi phạm về PCCC.

Về công tác PCCC, trong những năm vừa qua, C07 đã thường xuyên tổ chức kiểm tra tổng thể và kiểm tra chuyên đề rất quyết liệt.



Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, phát biểu tại buổi họp báo chiều 8.7 KIẾN TRẦN

Nêu giải pháp để giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại về người, tài sản trong thời gian tới, đại tá Khương cho biết C07 đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản pháp luật về PCCC và các văn bản có liên quan để hướng dẫn, quy định rõ ràng, cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Cạnh đó, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương tham mưu chính quyền địa phương rà soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác PCCC và CNCH, trong đó sẽ đánh giá chi tiết, cụ thể điều kiện an toàn PCCC đối với từng loại công trình rồi đưa ra giải pháp phù hợp.

Tiếp tục vận động các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành điều kiện an toàn về PCCC, trong đó cần trang bị các thiết bị (thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, thang thoát nạn…) để chủ động xử lý khi cháy nổ xảy ra.

Cũng tại buổi họp báo, thông tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết đến nay công an đã khởi tố 23 bị can về 5 nhóm tội danh, gồm: vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ; lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. C03 đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, hơn 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ liên quan.

Liên quan Công ty TNHH cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh), đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, thông tin sau 5 tháng tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, ngày 8.5, A09 đã khởi tố vụ án để điều tra 3 tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đến nay, A09 chưa khởi tố bị can nào liên quan. Công ty Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia xây dựng giá các gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư. "Qua rà soát có hơn 50 công ty trong hệ sinh thái của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu ở các địa phương và trúng hơn 600 gói thầu với giá hàng ngàn tỉ đồng", đại tá Hưng cho biết.