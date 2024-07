TP.HCM: Kiểm tra PCCC toàn bộ chung cư, trường học, bệnh viện, nhà cho thuê...

Ngày 4.7, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đoàn kiểm tra Công an TP.HCM phát hiện nhiều sai phạm về PCCC tại một tòa nhà ở Q.11 TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, kiểm tra PCCC và cứu nạn cứu hộ 100% chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trẻ, trường mầm non, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện...

Công tác kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 10.7, báo cáo lãnh đạo UBND TP.HCM. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra điều kiện cấp giấy phép xây dựng, giám sát việc xây dựng, chất lượng công trình, trật tự xây dựng, PCCC.

Xử lý nghiêm tình trạng nhà ở riêng lẻ tự ý chuyển đổi thành nhà ở nhiều tầng, căn hộ để bán hoặc cho thuê.

Các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, thực hiện chưa đúng kiến nghị của cơ quan chức năng phải cương quyết xử lý, đình chỉ hoạt động.

Nếu để ra sự cố gây hậu quả nghiêm trọng, Công an TP.HCM đề xuất xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Các đơn vị liên quan tăng cường cảnh báo, tuyên truyền đề phòng nguy cơ cháy nổ, kiến thức về an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Nhắc nhở người dân sử dụng an toàn nguồn nhiệt, thiết bị điện.