Hiện trường vụ cháy ngôi nhà trong tổ liên gia an toàn PCCC

Công an Hà Nội vừa có thông tin chính thức về vụ cháy nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh đồ chơi, xe điện ở số 243 Tô Hiệu (Q.Cầu Giấy).



Lực lượng chức năng cắt cửa để dập lửa NGUYỄN BÍCH

Cụ thể, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 20 rạng sáng 3.7. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy đã điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu người.

5 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập lửa NGUYỄN BÍCH

Tại hiện trường, lực lượng PCCC cơ sở cũng hỗ trợ chữa cháy bằng bình bọt. Các lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức cứu và hướng dẫn 4 người mắc kẹt bên trong ra ngoài, trong đó có bà cụ 92 tuổi thoát nạn ra ngoài an toàn.

Đến 6 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Đám cháy được dập tắt không có người thương vong NGUYỄN BÍCH

Nơi xảy ra cháy là khu vực tầng 1. Công trình bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh phụ kiện xe đạp và xe điện, cao 4 tầng, 1 tum, trong đó tầng 1 sử dụng làm kinh doanh, tầng 2 - tầng 4 để ở.

Đại diện Công an Hà Nội cho hay, ngôi nhà này nằm trong mô hình tổ liên gia an toàn PCCC cơ sở. Công an Q.Cầu Giấy đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng về PCCC và CNCH. Ngôi nhà này cũng đã được trang bị bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát nạn thứ 2.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm trong mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và đã mở lối thoát nạn thứ 2 NGUYỄN BÍCH

Một chiếc xe máy bị lửa thiêu biến dạng NGUYỄN BÍCH

Cảnh sát đưa cụ bà 92 tuổi bị mắc kẹt xuống khu vực an toàn NGUYỄN BÍCH