Bộ Công an: Nhiều tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài để không bị tử hình

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 28 người Trung Quốc cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam.