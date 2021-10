Bộ Công an sắp hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD

Trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết, đến nay đã in và trả khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử tới tay người dân.

Theo dự kiến, đến giữa tháng 10, C06 sẽ in và cấp nốt 5 triệu thẻ CCCD còn lại để hoàn thành mục tiêu cấp đổi 50 triệu thẻ CCCD cho công dân trên toàn quốc.

Bộ Công an đã lên kế hoạch và dự kiến hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp vào ngày 1.7. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, cùng với đó là việc nhập khẩu con chip điện tử từ nước ngoài vào Việt Nam bị gián đoạn đã ảnh hướng đến tiến độ thu nhận hồ sơ công dân tại các địa phương cũng như việc in ấn, cấp phát thẻ.

Theo trung tướng Tô Văn Huệ, việc in và trả thẻ CCCD có hiện tượng một số người dân làm xong các thủ tục cấp mới hoặc đổi nhưng ''bị chậm trả thẻ CCCD, có trường hợp kéo dài 3 - 4 tháng''.

‘’Nguyên nhân sự chậm trễ này, ngoài việc bị thiếu hụt nguồn chíp điện tử nhập khẩu, còn có thể do thông tin dữ liệu của công an các địa phương chưa khớp với dữ liệu tại Bộ Công an’’, ông Tô Văn Huệ nói và cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để đảm bảo quyền lợi của công dân cũng như mục tiêu Bộ Công an đề ra.





Theo trung tướng Tô Văn Huệ, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để hỗ trợ về việc nhập khẩu chíp điện tử, đảm bảo kế hoạch của bộ và mục tiêu dài hơn.

‘’Nhà thầu đã cam kết cung cấp đủ nguyên liệu để in ấn 50 triệu thẻ CCCD, trong trường hợp việc nhập khẩu được khai thông, nguồn cung dồi dào thì Bộ Công an sẽ phấn đấu tăng số lượng thẻ CCCD lên trên 70 triệu’’, trung tướng Tô Văn Huệ cho hay.

Cùng với việc in, cấp đổi thẻ CCCD gắn chíp điện tử, C06 đang xây dựng, hoàn thiện giải pháp bổ sung các tiện ích số kèm theo. Trước mắt, C06 đã bổ sung các tiện ích xác thực thông tin tiêm chủng, xác thực giấy đi đường cho các shipper, tích hợp thông tin công dân nhận trợ cấp chính sách theo Nghị quyết 68, tích hợp thông tin đăng ký xe theo chức năng quản lý của Bộ Công an, tích hợp thông tin lái xe luồng xanh… và nhiều tính năng khác.

Ngoài ra, C06 đang phối hợp với Bộ GTVT tích hợp thông tin bằng lái xe; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp thông tin bảo hiểm và nhiều tiện ích khác, kể cả việc tích hợp thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế (nếu ký thỏa thuận hợp tác quốc tế) vì thẻ CCCD có mã MRZ (machine - readable zone) và mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO… công dân chỉ cần CCCD gắn chíp điện là tử có thể thay thế nhiều loại giấy tờ khác.