Bộ Công an thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ

Ngày 25.6, tại phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III.

Tham dự buổi lễ thành lập trường có thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ...

Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Được biết, Bộ Công an có quyết định thành lập 3 Trường Văn hóa Công an nhân dân đầu tiên theo mô hình trường tiểu học, THCS và THPT nội trú, gồm: Trường Văn hóa Công an nhân dân I, tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên; Trường Văn hóa Công an nhân dân II, tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk và Trường Văn hóa Công an nhân dân III, tại phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ.

Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, nuôi dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt; từng bước thay thế các mô hình chưa đồng bộ, thiếu bền vững đang được các đoàn thể, cán bộ chiến sĩ tổ chức tại các địa bàn.

Phát biểu tại lễ, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định chăm sóc, dạy dỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ hết sức vinh quang. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức trong sáng, giá trị nhân văn, giàu lòng yêu thương, có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, tận tâm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, bài học của học sinh như con mình, cháu mình.

Dưới mái trường này, các thầy cô không chỉ nuôi ăn, dạy chữ mà còn định hướng nhân cách, truyền bá giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta và lực lượng Công an nhân dân anh hùng để nơi đây thực sự là "mái ấm hạnh phúc", nơi khai phóng trí tuệ, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, đúng nghĩa với tên gọi "Trường Văn hóa Công an nhân dân". Qua đó, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL và đất nước.

Trường Văn hóa Công an nhân dân III đặt trụ sở tại Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ký quyết định thành lập Trường TH-THCS-THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân III. Tên giao dịch của đơn vị này là Trường Văn hóa Công an nhân dân III, thuộc loại hình chuyên biệt (phổ thông nội trú), trụ sở đặt tại Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ), số 936, đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ.

Theo quyết định thành lập, Trường Văn hóa Công an nhân dân III là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Công an TP.Cần Thơ và sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.Cần Thơ.