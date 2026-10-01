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    Bộ Công an thông tin toàn cảnh sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang
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    Bộ Công an thông tin toàn cảnh sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

    Nguyễn Trường - Trần Cường
    Liên quan đến những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, trong đó có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cùng nhiều cán bộ, giáo viên liên quan.

    Chiều 1.10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã thông tin liên quan đến những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

    Bộ Công an thông tin toàn cảnh sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh 1.

    Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

    ẢNH: TRẦN CƯỜNG

    Vụ án được phát hiện sau khi kết quả thi môn toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, có tới 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên; điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây đạt 9,58, cao nhất cả nước.

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