Bộ Công an thông tin về các vụ án nổi cộm năm 2021

Điều tra mọi ngóc ngách liên quan kit test Công ty Việt Á

Tại cuộc họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã trao đổi về vụ án Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) “thổi giá” kit xét nghiệm Covid-19. Theo ông Nguyễn Văn Thành, ngày 17.12, cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố, CQĐT đã công bố những thông tin ban đầu để dư luận nắm bắt. “Nhiệm vụ của CQĐT là phải điều tra triệt để mọi góc cạnh liên quan đến vụ án, làm rõ đến đâu thông tin đến đó”, ông Thành nói và cho biết đã xác định Công ty Việt Á bán trực tiếp hoặc gián tiếp sản phẩm kit xét nghiệm đến 62 tỉnh, thành. Trong đó, nhiều sản phẩm của Việt Á được bán qua trung gian hoặc bán cho các nhà tài trợ để trao cho các CDC địa phương.

Ông Thành cũng cho biết khoản tiền 4.000 tỉ đồng là doanh thu của Công ty Việt Á trong 2 năm thông qua việc bán kit xét nghiệm cho các đơn vị chứ không phải là tiền chiếm hưởng và C03 đang tách bạch rõ khoản tiền chiếm hưởng, thu lợi bất chính của những người liên quan trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng nhiều đồng phạm. Ông Việt bị cáo buộc đã cung cấp kit xét nghiệm thông qua chỉ định thầu, trong đó ông Việt đã thông đồng với bên mua để nâng giá kit xét nghiệm cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất và chi hoa hồng. Tại CDC Hải Dương, qua 5 gói thầu trị giá 151 tỉ đồng, Việt đã chi cho Giám đốc CDC Hải Dương 30 tỉ đồng.

Phát hiện nhiều vụ hối lộ, bảo kê nghiêm trọng

Về đường dây tuồn 200 triệu lít xăng giả ra thị trường, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đến nay đã khởi tố, bắt giam

100 bị can. Trong đó 99 bị can bị khởi tố về các tội buôn lậu; sản xuất, buôn lậu hàng giả; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Riêng bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị khởi tố tội nhận hối lộ.





“Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều cán bộ của lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển đã nhận hối lộ, tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ án cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Cơ quan này đã khởi tố 14 bị can về tội danh nhận hối lộ. Trong đó có các bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng cảnh sát biển và lực lượng bộ đội biên phòng cấp tỉnh”, đại tá Quang cho hay.

Về sai phạm trong mua sắm thiết bị tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết CQĐT đã phát hiện bị can Nguyễn Minh Quân, Giám đốc bệnh viện này, “nhờ vả” chỗ này chỗ kia: “Đã xác định ông Quân mang tiền đi nhờ vả các đối tượng liên quan đến công tác. Số tiền bao nhiêu thì phải chờ kết luận điều tra nhưng có thể nói là rất lớn”, tướng Thành cho hay.

Trong vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 8 bị can, trong đó có 6 người bị khởi tố về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ bắt giữ bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty tập đoàn dược phẩm Vimedimex, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã khởi tố 8 bị can thuộc 3 nhóm: tham gia đấu giá, tư vấn thẩm định giá và ban quản lý của H.Đông Anh.

Công an thu thập thông tin ngành y tế Đắk Lắk mua kit test của Việt Á Ngày 28.12, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa làm việc với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc mua kit test Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). “Chúng tôi chỉ mới tiến hành nắm tình hình địa phương mua kit test liên quan Công ty Việt Á để báo cáo về Bộ Công an theo chỉ đạo của bộ”, ông Bôn nói. Trước đó, ngày 21.12, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết phía CDC Đắk Lắk đã mua gần 20.000 kit test Covid-19 của Công ty Việt Á trị giá khoảng 6 tỉ đồng. Ngoài ra, CDC Đắk Lắk cũng tạm ứng thêm kit test của Công ty Việt Á nhưng chưa rõ số lượng. Trung Chuyên