Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 40 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12

Ngày 9.9, tại khu di tích Hòn Đá Bạc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau), Bộ Công an long trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 40 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 và chuyên án ĐN10.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại trang sử vẻ vang cách đây 40 năm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong kế hoạch phản gián CM12 và chuyên án ĐN10. Đây là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân sau ngày thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Hòn Đá Bạc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) ẢNH: GIA BÁCH

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng nguyên nhân trực tiếp làm nên thắng lợi kế hoạch CM12 và chuyên án ĐN10 là nhờ vào sự chỉ đạo bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Ban Chỉ đạo kế hoạch và sự đoàn kết, đồng lòng nỗ lực quyết tâm, mưu trí dũng cảm, sáng tạo của từng cán bộ, lãnh đạo, chiến sĩ công an nhân dân tham gia.

Trung tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, thắng lợi của kế hoạch CM12 có ý nghĩa vô cùng to lớn, toàn diện mang tầm chiến lược cả về chính trị, an ninh và quân sự. Thắng lợi đập tan tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, góp phần quan trọng làm thất bại kế hoạch gây bạo loạn, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 ẢNH: GIA BÁCH

"Chiến thắng trọn vẹn của kế hoạch CM12 cũng là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián, nghệ thuật an ninh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với trò chơi nghiệp vụ, chiến thuật dùng người của địch để đánh địch, biến người của địch thành người của ta để tập trung đấu tranh với trung tâm của địch ở bên ngoài", trung tướng Phạm Thế Tùng nói.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân ngày càng hoàn thiện và trưởng thành về tư duy, biện pháp công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mãi xứng đáng là "thanh bảo kiếm".