Bộ Công an trao tặng Giải thưởng Trần Quốc Hoàn

Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Trần Quốc Hoàn tặng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Kỷ niệm chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, các nhà khoa học; tri ân các nhà khoa học trong và ngoài Công an đã đồng hành, cống hiến vì sự phát triển của khoa học và công nghệ Công an nhân dân; chúc mừng 5 cá nhân được tặng Giải thưởng Trần Quốc Hoàn.

"Bộ Công an quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có tri thức, có tư duy khoa học, đủ khả năng để sử dụng, làm chủ vũ khí, trang thiết bị", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Để tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên - người đặt nền móng quan trọng cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học và công nghệ Công an, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 34 ngày 30/3/2021 về Giải thưởng Trần Quốc Hoàn để xét tặng cho công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học lịch sử.

Giải thưởng Trần Quốc Hoàn nhằm biểu dương, khích lệ và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, tiêu biểu góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giải thưởng khuyến khích Công an các đơn vị, địa phương tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả công tác Công an.