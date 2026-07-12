Bộ Công an xác minh phản ánh 'không gọi được' số trực ban công an phường

Anh Nguyễn Minh Phương (35 tuổi, trú P.Tân Triều, TP.Đồng Nai) phản ánh tới Bộ Công an về việc tình trạng không gọi được số điện thoại liên hệ của công an phường đã công bố.

Theo đó, Công an P.Tân Triều có số điện thoại liên lạc 02513965168 để cho người dân liên hệ, tuy nhiên số điện thoại này không bao giờ gọi được khi có trường hợp muốn phản ánh trình báo tình hình mất trật tự trong địa phương, đặc biệt là buổi tối, gọi đến số điện thoại luôn trong tình trạng máy bận hoặc gác máy.

Công an TP.Đồng Nai xác định trực ban đảm bảo 24/24 không rời vị trí công tác, do vậy việc người dân không gọi được số trực ban có thể do khả năng do nguyên nhân khách quan liên quan đến sự cố kết nối đường truyền ẢNH MINH HỌA: TRẦN CƯỜNG

Về trường hợp này, Bộ Công an xác định khoảng 22 giờ 30 ngày 24.5, anh Phương ở nhà thì phát hiện 2 hộ hàng xóm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau gây mất an ninh trật tự nên đã liên hệ số trực ban của Công an P.Tân Triều để phản ánh.

Tuy nhiên, anh Phương gọi liên tục 6 cuộc từ số cá nhân đến số trực ban 02513965168 nhưng điện thoại báo "tít, tít" rồi tắt. Anh Phương xác nhận từ trước đến nay chỉ gọi vào số trực ban kể trên 1 lần duy nhất vào ngày 24.5, ngoài ra không có cuộc gọi nào khác.

Theo Bộ Công an, số điện thoại 02513965168 là số trực ban của Công an P.Tân Triều, được đặt tại phòng trực ban hình sự của Tổ phòng chống tội phạm, đồng thời cử cán bộ trực luân phiên 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về an ninh trật tự, tin báo tố giác tội phạm và các yêu cầu chính đáng của công dân.

Qua kiểm tra sao kê lịch sử cuộc gọi của số điện thoại trực ban của Công an P.Tân Triều vào ngày 24.5, Bộ Công an xác định có 18 cuộc gọi đến báo tin của công dân và thời gian gần nhất là 22 giờ 11 vẫn được cán bộ trực ban tiếp nhận trao đổi thông tin bình thường. Đồng thời các ngày liền trước và liền sau, số điện thoại của trực ban vẫn ghi nhận cuộc gọi đến của công dân bình thường.

Làm việc với cán bộ trực ban và trực chỉ huy ngày 24.5, Công an TP.Đồng Nai xác định việc trực ban đảm bảo 24/24 không rời vị trí công tác. Do vậy, Công an TP.Đồng Nai nhận thấy việc anh Phương không liên lạc được với số trực ban của Công an P.Tân Triều có khả năng do nguyên nhân khách quan liên quan đến sự cố kết nối đường truyền mạng viễn thông tại thời điểm thực hiện cuộc gọi, không xuất phát từ việc cán bộ trực ban không tiếp nhận hoặc bỏ sót thông tin phản ánh của công dân.