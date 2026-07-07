Cà Mau tổ chức hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Tối 7.7, UBND tỉnh Cà Mau bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026.

Theo Ban tổ chức, đây là hội thi được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc. Tại Cà Mau, hội thi không chỉ là dịp đánh giá kết quả huấn luyện, bồi dưỡng mà còn tạo cơ hội để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giao lưu, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu bế mạc hội thi ẢNH: G.B

Phát biểu tại hội thi, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1.7.2024 đã tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn lực lượng theo hướng thống nhất, chính quy. Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, đặc biệt quan trọng với địa bàn rộng, nhiều kênh rạch và dân cư phân tán như Cà Mau.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tái hiện tình huống thực tế bằng tiểu phẩm sân khấu hóa ẢNH: G.B

Đánh giá kết quả hội thi, đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống đều bám sát thực tiễn. Nhiều tiểu phẩm sân khấu hóa phản ánh các vấn đề đang được xã hội quan tâm như tranh chấp đất đai, ma túy và lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp các đội viên rèn luyện kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống thực tế.

Đơn vị cụm thi đua số 8 đoạt giải nhất hội thi ẢNH: G.B

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho cụm số 8 gồm các xã Lương Thế Trân, Phú Tân, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái và Cái Nước. Giải nhì thuộc về cụm số 5 gồm các xã Tân Thuận, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Tạ An Khương, Tân Tiến, Trần Phán và Thanh Tùng. Hai giải ba được trao cho cụm số 9 và cụm số 1.