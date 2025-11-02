Cà Mau đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng xanh của ĐBSCL

Ngày 2.11, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025 - 2030). Dự và chỉ đạo đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau trong những năm qua. Đặc biệt, tỉnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 7%/năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 2 tỉ USD, đứng đầu cả nước.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau trong những năm qua ẢNH: G.B

Phó chủ tịch nước cho rằng, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, địa phương có không gian phát triển mới và lợi thế cộng hưởng, mở ra cơ hội để trở thành "cực tăng trưởng xanh" của toàn vùng ĐBSCL. Do đó, Cà Mau cần tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực Trung ương và các đối tác chiến lược, tập trung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bảo đảm không địa phương nào bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó là phát triển giao thông, cảng biển, dịch vụ logistics lưỡng dụng và đẩy mạnh các công trình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng và chủ quyền biển đảo.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực và lan tỏa tinh thần đổi mới, đoàn kết trong toàn dân

ẢNH: G.B

Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 đã huy động mạnh mẽ hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chương trình "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" đạt kết quả nổi bật, giúp hơn 9.600 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhà ở kiên cố, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước thời hạn.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết trong toàn dân. Trong 5 năm, Cà Mau có hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; trong đó có 84 tập thể nhận Cờ thi đua Chính phủ, 445 trường hợp được Thủ tướng tặng bằng khen, cùng nhiều huân chương, danh hiệu thi đua cao quý khác.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Cà Mau đặt ra các mục tiêu phát triển

Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, Cà Mau đặt mục tiêu phát triển đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 6.000 USD. Tỉnh hướng tới nâng tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 20% GRDP, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 17 tỉ USD và tổng thu ngân sách 65.000 tỉ đồng.

Tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Cà Mau và 200 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang. Đại hội cũng tôn vinh 198 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực, tôn giáo, dân tộc và địa phương - những người đang góp phần viết tiếp hành trình thi đua yêu nước, đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển toàn diện, xanh, hiện đại và văn minh vào năm 2030.