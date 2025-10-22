Cuộc đua nước rút cao tốc miền Tây

Ký ức của anh Toàn cũng là ký ức chung của hàng triệu người dân miền Tây. Từ chỗ mơ có cây cầu bắc qua sông Tiền, sông Hậu để thoát cảnh chờ phà, thì nay, một khát vọng lớn hơn rất nhiều đang thành hiện thực. Đó là mạng lưới cao tốc khoảng 600 km dần định hình và đến cuối năm nay, đường cao tốc sẽ liền một dải tới tận Cà Mau.

Để có được sự "thay da đổi thịt" nhanh chóng này, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã dành nguồn lực chưa từng có cho vựa lúa miền Tây. Con số 600.000 tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng giao thông ĐBSCL trong nhiệm kỳ này đã chứng minh sự quan tâm đặc biệt đó.

Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều lần xuống tận công trường, chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, đôn đốc từng dự án đã trở nên quen thuộc với người dân đồng bằng. Mệnh lệnh dứt khoát "chỉ bàn làm, không bàn lùi" đối với các dự án cao tốc đã trở thành kim chỉ nam. Bởi như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói, đây là nhiệm vụ chính trị, mệnh lệnh của trái tim, là trách nhiệm với ĐBSCL, là khát vọng của nhân dân để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo kế hoạch, đến tháng 6.2026, ĐBSCL sẽ hoàn thành khoảng 600 km cao tốc, bao gồm hơn 191 km dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Trong bức tranh tổng thể đang hoàn thiện ấy, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (dài gần 111 km, khởi công 1.1.2023), mảnh ghép cuối cùng của trục Bắc - Nam, mang ý nghĩa biểu tượng. Áp lực về đích ngày 19.12.2025 là rất lớn, nhất là khi dự án đối mặt với địa chất yếu, mưa kéo dài và khan hiếm vật liệu giai đoạn đầu. Đáp lại sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và mong mỏi của người dân, một cuộc đua nước rút đang diễn ra.

Hàng ngàn đầu máy thiết bị, nhân lực, hàng trăm mũi thi công đang hối hả trên công trường với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa". Tất cả nỗ lực cho một mục tiêu: đưa dự án về đích đúng hẹn và đảm bảo chất lượng công trình.

Chắc chắn, khi hoàn thành, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nói riêng và mạng lưới cao tốc miền Tây nói chung không chỉ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển mà còn khơi thông dòng chảy kinh tế, giúp nông thủy sản vươn xa, nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng. Đây cũng là cánh cửa mở ra cơ hội cho các địa phương trong vùng thu hút đầu tư, hình thành các khu đô thị, cụm công nghiệp, trung tâm logistics dọc tuyến.

Quan trọng hơn nữa, mạng lưới cao tốc hoàn thiện sẽ giúp kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực cho các địa phương ĐBSCL liên kết chặt chẽ hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, hạ tầng giao thông đồng bộ chính là điều kiện tiên quyết để phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo xung lực mới cho từng địa phương.

Với tinh thần "không bàn lùi", giấc mơ cao tốc về tới Đất Mũi (Cà Mau), lên đến Châu Đốc hay xuống tận Hà Tiên (An Giang) đang gần hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là những con đường của bê tông, nhựa nóng, mà là ý chí, quyết tâm, đưa ĐBSCL thoát khỏi "vùng trũng" hạ tầng, để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mạnh mẽ và thần tốc hơn.