Quyết định hợp lòng dân

Cụ thể, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP từng giao đất cho nhà đầu tư làm dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng, nhưng Thường trực Thành ủy đã dừng việc này để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở. Thứ hai là khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 37.000 m2 nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, cũng sẽ được chuyển thành công viên. TP dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây, hiện đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Có thể nói, thông tin này mang lại một luồng sinh khí vui mừng, phấn chấn cho người dân TP. Họ phấn chấn không chỉ vì có thêm những mảng xanh đang ngày càng hiếm hoi mà quan trọng hơn, nó cho thấy một tư duy quản lý khác của lãnh đạo TP trong kỷ nguyên mới của đất nước: Hướng đến phát triển bền vững, hướng tới một đô thị thực sự đáng sống.

Bởi từ quyết định này trở về trước, điều mà chúng ta thường thấy là các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng... len lỏi khắp mọi nơi. Có những con đường oằn lưng gánh mấy chục công trình; có những "ngõ nhỏ, phố nhỏ" vẫn sẵn sàng nhồi thêm các chung cư hàng trăm, hàng ngàn căn hộ... bất chấp hạ tầng điện, đường, trường, trạm có kham nổi hay không. Tình trạng nén cao ốc vào nội đô đã đưa TP.HCM nói riêng và các đô thị lớn trên cả nước nói chung vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mỗi khi chúng ta muốn làm một công trình công cộng hay mở rộng đường sá thì gặp rất nhiều trở ngại, vừa thiếu đất, tiền giải phóng mặt bằng rất lớn và mất rất nhiều thời gian thực hiện. Hệ quả là tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường càng chống càng trầm trọng. Vì thế, quyết định dừng 2 dự án nhà ở để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên là rất hiếm hoi và dũng cảm. Dũng cảm gạt bỏ những lợi ích ngắn hạn trước mắt, dũng cảm đi ngược với sự phổ biến, thông thường. Đó là lý do nhiều người ví đây là "quyết định lịch sử". Họ mong muốn từ quyết định này, TP sẽ có thêm nhiều lá phổi xanh, khu vui chơi cho trẻ em, tăng diện tích giao thông, trường học...

Và vì thế, người dân cũng kỳ vọng lãnh đạo TP tiếp tục rà soát và xử lý quyết liệt hơn nữa các dự án đất vàng đang bỏ hoang giữa trung tâm nhiều năm, những công trình dang dở trước vạch đích, hàng trăm dự án "tắc" hồ sơ pháp lý lưu cữu... gây lãng phí khổng lồ cho ngân sách, nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị của TP.HCM mới. Những công trình này đã được "chỉ mặt, điểm tên" nhiều lần nhưng cứ nâng lên lại đặt xuống, không hiểu vì lý do gì chưa được giải quyết. Đặc biệt, TP đang có rất nhiều dự án lớn khu công nghiệp, nhà máy sắp hết hạn đầu tư mà nhiều doanh nghiệp bất động sản đã "nhòm ngó".

Người dân rất mong chờ những quyết định sáng suốt, dũng cảm giống như việc thu hồi đất vàng làm công viên nói trên; để TP.HCM, siêu đô thị mới sau sáp nhập, thực sự là nơi đất lành chim đậu.