Những nữ tướng trên thương trường

Nổi bật nhất trên thương trường có lẽ là các "nữ tướng" ngành sữa. Đó là bà Mai Kiều Liên, người đã đưa Vinamilk trở thành thương hiệu sữa số 1 tại VN và có uy tín trên thế giới. Người thứ 2 là bà Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, người khởi xướng thành công "cuộc cách mạng sữa tươi sạch" tại thị trường nội địa và được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là "nữ doanh nhân tầm cỡ quốc tế". Người thứ 3 là bà Trần Thị Lệ, người đã dẫn dắt Nutifood từ một doanh nghiệp nhỏ vươn lên thành một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu đất nước. Với xuất thân là bác sĩ, bà Lệ có nhiều hoạt động góp phần xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em VN.

Cả ba nữ tướng ngành sữa đều được vinh danh trong bảng xếp hạng các nữ doanh nhân thành công khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Nhờ có họ, ngành sữa non trẻ của chúng ta những thập niên trước không chỉ cạnh tranh sòng phẳng với các "ông lớn" thế giới, giữ vững thị trường nội địa mà giờ đây, sữa Việt còn xuất khẩu ra toàn cầu.

Tương tự, góp công lớn nhất đưa VN trở thành cường quốc mía đường là 2 nữ tướng của 2 thế hệ trong một gia đình, bà Huỳnh Bích Ngọc và con gái Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT TTC ArgiS - doanh nghiệp lớn nhất VN ở lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh đường. Hiện sản phẩm của TTC AgriS được xuất khẩu tới 70 thị trường quốc tế, bao gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Singapore. Với 46% thị phần nội địa, việc mở rộng thị trường xuất khẩu của TTC AgriS đã góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường VN trên bản đồ thế giới, đưa ngành đường nội địa từ chỗ phụ thuộc vào nhập khẩu, điêu đứng vì nhập lậu dần hồi sinh trở lại. Thậm chí năm 2024, năng suất đường của VN đã vươn lên đứng đầu khu vực.

Cũng ít ai biết rằng, doanh nghiệp đầu tiên sở hữu khu công nghiệp kiểu mẫu của VN là một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thanh Bình Phú Mỹ. Rất hiếm khi xuất hiện nhưng ở phân khúc này, người ta gọi nữ doanh nhân này là "bà trùm khu công nghiệp" với chuỗi dự án lớn ở nhiều tỉnh/thành. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi cũng là chủ đầu tư tiên phong xây dựng mô hình KCN xanh - sinh thái tại VN, thu hút hàng tỉ USD vốn từ khắp các nước Nhật, Mỹ, EU...

Còn rất nhiều những "nữ tướng" mà tên của họ đã "định danh" cho một lĩnh vực cụ thể. Như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người phụ nữ sở hữu hãng bay tư nhân lớn nhất VN. 20 năm trước, sự xuất hiện của Vietjet đã phá vỡ thế độc quyền, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành hàng không nội địa, giúp người dân tiếp cận dịch vụ bay với chi phí hợp lý hơn. Hay bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, người VN duy nhất nằm trong top 40 biểu tượng kim hoàn thế giới; "Nữ hoàng cơ điện lạnh" Mai Thị Thanh, người đã đưa một xí nghiệp nhỏ trở thành một tập đoàn đa ngành, tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng điện, nước và năng lượng tái tạo tại VN; "Bà trùm thủy sản" Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn - nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra, cá basa lớn nhất nước...

Những nữ doanh nhân trí tuệ, quyết đoán, mạnh mẽ và hiện đại là một chân dung khác của người phụ nữ VN vốn luôn gắn liền với sự dịu dàng, nhân hậu, đảm đang. Họ, dù ở vai trò nào cũng luôn nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình và là một phần không thể thiếu trong hành trình kinh tế VN trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.