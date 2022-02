Bộ Công thương cảnh báo rủi ro trong thanh toán xuất khẩu

Cảnh báo trên được Bộ Công thương gửi đến các hiệp hội ngành hàng xuất khẩu và doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngày 22.2.

Theo Bộ này, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, trong đó có khâu vận tải và giao nhận.

Bộ Công thương nhấn mạnh: Tại nhiều cảng biển, hàng hóa phải chờ thông quan nhiều ngày, dẫn đến chậm trễ trong việc giao hàng. Từ đó, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp nhiều rủi ro cho khâu thanh toán. Đặc biệt với những hợp đồng xuất khẩu chấp nhận hình thức thanh toán T/T (chuyển tiền sau khi giao hàng).





Từ đó, Bộ Công thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới.

Theo gợi ý, các phương thức thanh toán an toàn như Thư tín dụng không hủy ngang (Irrevocable Letter of Credit) nên được xem xét áp dụng để thay cho các phương thức kém an toàn hơn. Bên cạnh đó, uy tín cũng như khả năng thanh toán quốc tế của các ngân hàng thanh toán cũng cần được xem xét và cân nhắc một cách thấu đáo trước khi giao kết hợp đồng.