Bộ Công thương đề nghị các địa phương cập nhật số liệu về lưới, điện tái tạo

Tại Văn bản số 4583 gửi UBND các tỉnh, thành phố mới đây, Bộ Công thương yêu cầu các địa phương cung cấp số liệu phục vụ rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh).

Việc rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211 ngày 24.4 và chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 273 ngày 30.5.

Cụ thể, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình triển khai các dự án trong quy hoạch, khả năng phát triển mới các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao để cập nhật, bổ sung quy hoạch nếu cần thiết.

Đối với các dự án nguồn điện đề xuất bổ sung, Bộ Công thương đề nghị ưu tiên các dự án tại khu vực có sẵn hạ tầng truyền tải, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi như chi phí giải phóng mặt bằng thấp, triển khai nhanh, điện mặt trời nổi; các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các dự án có khả năng triển khai nhanh tại khu vực miền Bắc.

Trường hợp đề xuất bổ sung các nhà máy nhiệt điện than, các địa phương phải báo cáo rõ khả năng bố trí mặt bằng, cung cấp nhiên liệu và dự kiến công nghệ, phương án thu hồi, xử lý khí thải, vị trí, quy mô lưu trữ CO 2 .

Bộ Công thương từng bổ sung 142 dự án điện mặt trời vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 từ 2025 ẢNH: NG.NGA

Đối với các địa phương từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía Bắc, rà soát kỹ các tiêu chí được quy định tại điều 14, điều 15 luật Điện lực năm 2024, Nghị định số 56/2025 của Chính phủ để đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện nền và dự án lưới điện truyền tải theo cơ chế dự án, công trình điện lực khẩn cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đặc biệt là các dự án thuận lợi về hạ tầng truyền tải, giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ vận hành giai đoạn 2027 - 2028.

Bộ Công thương cũng đề nghị các địa phương cung cấp danh mục các dự án có tiến độ vận hành giai đoạn 2025 - 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 768 ngày 15.4.2026 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư quan tâm, chưa nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư.

Theo phụ lục kèm theo văn bản, Bộ Công thương yêu cầu các địa phương cung cấp nhiều nhóm thông tin, số liệu phục vụ rà soát quy hoạch, gồm: quy hoạch hoặc dự thảo mới nhất của quy hoạch tỉnh, thành phố; số liệu đo gió tại khu vực dự kiến phát triển điện gió; sản lượng điện gió theo từng tháng trong năm; thống kê công suất điện mặt trời mái nhà hiện trạng và dự kiến phát triển.

Bên cạnh đó, các địa phương cần cung cấp danh mục các dự án nguồn điện cần điều chỉnh, bổ sung; danh mục các dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp trạm biến áp và đường dây truyền tải 500kV, 220 kV cần điều chỉnh, bổ sung so với quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, các địa phương cần thống kê danh mục các dự án đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm; danh mục các trung tâm dữ liệu đăng ký phát triển trên địa bàn cùng nhu cầu sử dụng điện, vị trí, thời điểm vận hành và phương án cấp điện.

Đặc biệt, các địa phương cung cấp dự kiến nhu cầu phát triển phương tiện giao thông điện tại địa phương; nhu cầu điện cho các trạm sạc xe điện, tàu điện (Metro), đường sắt tốc độ cao, mô hình TOD cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn. Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi số liệu về Bộ trước 17 giờ ngày 30.6.