Kinh tế

Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh thuế để hạ giá xăng E10

Phan Hậu
20/05/2026 13:40 GMT+7

Bộ Công thương đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để giá xăng E10 so với xăng khoáng có mức giá chênh lệch hấp dẫn người tiêu dùng.

Bộ Công thương đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, trong đó đề xuất cơ chế điều chỉnh thuế để giá xăng E10 hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng.

Theo dự thảo này, Bộ Công thương là cơ quan chủ trì điều phối nguồn cung ethanol và xăng nền để pha chế, phối trộn xăng sinh học E10.

Trong giai đoạn 1 (từ nay đến 31.5), Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung ethanol, hạ tầng mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình.

Các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp (mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp) để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn. Từ 1.6 trở đi, các doanh nghiệp triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT.

Dùng xăng E10 từ 1.6, xử nghiêm cây xăng trì hoãn

Cũng theo dự thảo, Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ giao Bộ KH-CN chủ trì hướng dẫn việc thuê dịch vụ thử nghiệm và đơn giản hóa quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10... để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng; nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng khuyến khích phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, sử dụng xăng sinh học ổn định, lâu dài.

Giá xăng E10 được tính toán ra sao?

Cũng theo dự thảo, Bộ Công thương đề xuất Chính phủ cho phép Bộ Công thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá xăng E10 ngay từ ngày 1.6.

Cụ thể, công thức giá cơ sở xăng E10 được xác định theo quy định hiện hành tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17.11.2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1.11.2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Đối với yếu tố hình thành giá cơ sở mặt hàng xăng E10, giá xăng dầu thế giới do Bộ Công thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON 95 được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Giá ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng RON 95.

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng sinh học E10 theo quy định, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công thương để tổng hợp, xác định và thông báo cho Bộ Công thương để tính toán giá cơ sở.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công thương các số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với xăng E10, bao gồm số liệu về ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn, chi phí tiếp nhận, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp, giá xăng sinh học E10 hiện nay là 23.450 đồng/lít; giá xăng sinh học E5RON 92 là 23.130 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng khoáng RON 95 là 24.078 đồng/lít. Theo đó, mức chênh lệch giá giữa xăng khoáng và xăng sinh học hiện nay chưa đủ hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học.

Chỉ đạo mới nhất về thời điểm bán xăng E10

Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) đã gửi văn bản đến các sở Công thương, đề nghị nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang bán xăng E10 theo đúng lộ trình quy định.

giá xăng E10 bán xăng E10 Giá xăng giá xăng e10 hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá xăng hôm nay giá dầu hôm nay xăng e10 dùng cho xe nào
