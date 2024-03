Bộ Công thương giám sát nhiều nhà máy nhiệt điện

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 19.3, một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), cho biết Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) vẫn ghi nhận hiện tượng thiếu hụt tổng sản lượng do sự cố và suy giảm công suất tại một số nhà máy nhiệt điện than. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy vẫn gặp sự cố như chạm đất rotor máy phát, bám dính than bunker, sự cố hệ thống thải xỉ đáy lò...

Nhà máy nhiệt điện An Khánh là một trong các đơn vị được Bộ Công thương kiểm tra, giám sát về phát điện trong năm 2024 A.K

Từ đầu năm đến nay, Bộ Công thương đã liên tục cử đoàn kiểm tra, giám sát các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để không để xảy ra sự cố gây ra thiếu điện trong những tháng cao điểm mùa khô sắp tới.

Đến nay, Bộ Công thương đã hoàn thành kiểm tra, giám sát các nhà máy nhiệt điện Na Dương, Mông Dương 1, Quảng Ninh, Cẩm Phả, Hải Phòng, Phả Lại, Nghi Sơn 1, Nghi Sơn 2.

Trước các tháng cao điểm mùa khô năm nay, Bộ Công thương tiếp tục lập các đoàn công tác làm việc với Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV và các đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm mùa khô năm nay.

Các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện, thường xuyên kiểm tra, giám sát để duy trì hoạt động của nhà máy ổn định theo đúng quy định và huy động của điều độ quốc gia; tăng cường rà soát, phát hiện sớm nguy cơ và phòng ngừa sự cố có thể xảy ra hoặc có phương án kịp thời khắc phục.



Dự báo cung cấp điện mùa khô sẽ khó khăn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự báo, mùa khô tới việc cung cấp điện sẽ khó khăn do nhu cầu sử dụng tăng cao, trong khi hệ thống không được bổ sung các nguồn điện ổn định. EVN sẽ phải tính toán hợp lý cung - cầu điện, huy động các nguồn điện hiện có trong điều kiện bất thường của thời tiết.



Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, khẳng định các nhà máy nhiệt điện có vai trò quan trọng cung cấp sản lượng cho hệ thống điện quốc gia. Lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị phát điện phải xác định duy trì vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Ông Đặng Hoàng An cũng yêu cầu các đơn vị phải "quyết tâm và làm bằng được" việc đảm bảo hoạt động các tổ máy nhiệt điện, vận hành ổn định hệ thống điện.

Trong cơ cấu nguồn điện hiện nay, nhiệt điện cung cấp phần lớn sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia. Theo Bộ Công thương, phụ tải năm nay dự kiến tăng trưởng 8,96%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống là 306,4 tỉ kWh. Trong đó, riêng các nhà máy nhiệt điện than đóng góp dự kiến 168,7 tỉ kWh, chiếm 55,1% tổng sản lượng toàn hệ thống, tăng 28,8% so với năm 2023.

Trước đó, tháng 7.2023, kết luận của Thanh tra Bộ Công thương chỉ rõ, một trong những nguyên nhân gây ra thiếu điện cục bộ ở miền Bắc trong tháng 5 - 6 là do tình trạng thiếu than cục bộ ở một số nhà máy nhiệt điện từ đầu năm đến tháng 5.2023. Bên cạnh đó, nhiều sự cố kỹ thuật ở các nhà máy nhiệt điện chậm được sửa chữa, dẫn đến nhiều tổ máy phát điện dừng hoạt động trong thời gian dài.

Cụ thể, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng dừng 38 ngày/tổ máy; Uông Bí MR dừng 9 ngày/tổ máy; Duyên Hải 1 dừng 17 ngày/tổ máy; Duyên Hải 3 dừng 17 ngày/tổ máy; Vĩnh Tân 2 dừng 29 ngày/tổ máy; Vĩnh Tân 4 & 4 MR dừng 76 ngày/tổ máy.