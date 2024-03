Lo miền Bắc thiếu điện, thủy điện phải giữ nước tối đa

Nước về hồ thủy điện ở mức thấp

Trong báo cáo tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia tuần từ ngày 4 - 10.3, Cục Điều tiết điện (Bộ Công thương), cho biết đơn vị này đang triển khai áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giữ nước ở các hồ thủy điện miền Bắc phục vụ phát điện trong mùa nắng nóng tới đây.

Nhiều nhà máy thủy điện ở miền Bắc thiếu nước phát điện là một trong những nguyên nhân xảy ra thiếu điện ở miền Bắc trong năm 2023 EVN

Từ đầu tháng 3 đến nay, nước về các hồ thủy điện ở mức thấp. Cụ thể ở miền Bắc, đa số các hồ thủy điện có lưu lượng nước về chỉ đạt 24 - 91% so với trung bình nhiều năm (TBNN), trừ hồ Thác Bà có nước về đạt 111% cao hơn TBNN.

Miền Trung có 16/27 hồ ghi nhận nước về thấp hơn nhiều so với TBNN từ 16 - 95 %; 11/27 hồ có nước về tốt từ 101 - 223% TBNN. Một số hồ có nước về rất tốt như: A Lưới, Đăk Re, Đăk Đrinh, Sông Hinh. Ở miền Nam, các hồ thủy điện Đồng Nai 2, Hàm Thuận và Đa Nhim có nước về cao hơn TBNN, các hồ còn lại đều có nước về thấp hơn so với TBNN (từ 24 - 87% TBNN).

Trong tuần từ ngày 4 - 10.3, sản lượng điện theo nước về trong ngày trong tuần trung bình khoảng 70,7 triệu kWh/ngày. Nếu huy động tổng các nguồn điện, sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 103,5 triệu kWh (thấp hơn 22 triệu kWh so với kế hoạch tháng 3).

Cũng theo Cục Điều tiết điện lực, ở miền Trung, miền Nam, các nhà máy thủy điện vẫn đang được huy động theo tình hình thủy văn thực tế và mực nước kế hoạch tháng để đảm bảo cung ứng điện.

Trong khi đó, miền Bắc đang áp dụng phương án điều hành linh hoạt tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt là những hồ có mực nước thấp. Từ ngày 18.2, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã triển khai giải pháp đặt các ràng buộc trong công tác lập lịch nhằm khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than miền Bắc và truyền tải trên các cung đoạn đường dây 500kV Trung - Bắc, cung đoạn đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nghi Sơn 2 - Nho Quan với mục tiêu giữ nước các hồ thủy điện miền Bắc.

Theo đó, truyền tải trên cung đoạn 500kV Nho Quan - Nghi Sơn 2 duy trì mức xấp xỉ giới hạn cho phép. Sản lượng truyền tải trong tuần từ ngày 4 - 10.3 đạt 37,7 - 44,3 triệu kWh, công suất truyền tải tối đa có thời điểm ghi nhận đạt 2.480 MW.

Gần đây nhất, bắt đầu từ 9 giờ ngày 8.3, A0 tiếp tục triển khai giải pháp đặt ràng buộc tối đa nhiệt điện than và tuabin khí hệ thống điện quốc gia để tiết kiệm hơn nữa các nguồn thủy điện quốc gia, đặc biệt trong các chu kỳ không có yêu cầu cấp nước hạ du, tránh can thiệp trực tiếp thủy điện.

Cục Điều điều tiết điện lực đang phối hợp các đơn vị phát điện vận hành linh hoạt, tiết kiệm các nhà máy thủy điện, đảm bảo mức nước không thấp hơn mức nước kế hoạch, đặc biệt là các thủy điện ở Thanh Hoá, Nghệ An và Trung Bộ đang có mức nước thấp.

Huy động tối đa nhiệt điện

Để thực hiện mục tiêu giữ nước ở các hồ thủy điện, Cục Điều tiết điện lực đã yêu cầu huy động toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than khả dụng trên hệ thống.

Theo đó, sản lượng trung bình ngày trong tuần đạt khoảng 509,8 triệu kWh (cao hơn 10,3 triệu kWh so với kế hoạch tháng 3). Sản lượng thiếu hụt do sự cố và suy giảm công suất lần lượt là 115,54 triệu kWh và 49,21 triệu kWh.

Đối với các nhà máy nhiệt điện than, Cục Điều tiết điện lực yêu cầu các đơn vị chủ động báo cáo, cung cấp thông tin khả thi, có tính chính xác về tình hình vận hành tổ máy, nguyên nhân sự cố, thời gian khắc phục, tồn kho than, dự kiến tiến độ và kế hoạch nhập than gửi A0 để có cơ sở lập kế hoạch vận hành cho các tháng còn lại trong năm 2024.

Nếu các nhà máy không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không có tính khả thi và chính xác sẽ gây ảnh hưởng tới huy động các nhà máy điện khác cũng như việc đảm bảo an ninh cung ứng điện toàn hệ thống quốc gia, miền.

Cục Điều tiết điện lực thông tin thêm, thời gian tới, Bộ Công thương tiếp tục lập các đoàn, tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy, tuyệt đối không để xảy ra sự cố trong các tháng cao điểm mùa khô.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ ban hành định mức tồn kho than ở mức cao để đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện theo nhu cầu huy động của hệ thống; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhà máy sẵn sàng phát điện nhưng thiếu nhiên liệu than không phát đủ công suất.