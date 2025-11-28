Bộ Công thương giao 3 tập đoàn đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp về vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026, các giải pháp cung ứng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công thương đã phê duyệt kế hoạch cung ứng điện trong năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Bộ Công thương, điện than, thủy điện và điện tua bin khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia.



Bộ Công thương dự báo 2026 là năm tiếp tục có nhiều yếu tố khó lường, các tình huống bất lợi trong cung ứng điện như: một số nguồn điện lớn vào vận hành chậm so với kế hoạch, tình hình thủy văn không thuận lợi, lượng khí cấp cho phát điện đang suy giảm...



Để chủ động về điện năm tới, Bộ Công thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu than, khí, dầu; đảm bảo độ sẵn sàng, khả dụng cao của các tổ máy phát điện.

Bộ Công thương yêu cầu các tập đoàn đẩy nhanh tiến độ các dự án điện lực được phê duyệt để giải tỏa công suất cho các nguồn điện, giảm tải cho các đường dây, máy biến áp đang đầy và quá tải, đặc biệt là các dự án truyền tải quan trọng ở khu vực miền Bắc như: đường dây 500 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; nâng công suất trạm biến áp 500 kV Hòa Bình, Phố Nối; trạm biến áp 500 kV Thái Bình, Bắc Ninh.

Petrovietnam và Tổng công ty khí Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình thực hiện phương án cung cấp khí, ưu tiên huy động khí cho sản xuất điện. TKV và Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) lập kế hoạch sản xuất, cung ứng than đầy đủ cho các nhà máy nhiệt điện than theo các điều khoản hợp đồng đã ký.

Bộ Công thương cũng yêu cầu các đơn vị điện lực tiếp tục triển khai chương trình quản lý nhu cầu phụ tải điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện; thúc đẩy nguồn điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; chuyển dịch phụ tải, chuẩn bị các phương án đáp ứng nhu cầu phụ tải trong mùa khô năm 2026.