Kinh tế

Bộ Công thương 'hỏa tốc' chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn tăng giá xăng dầu bất hợp lý

Phan Hậu
03/03/2026 18:10 GMT+7

Bộ Công thương đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm phát hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán hàng không có lý do.

Ngày 3.3. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở Công thương về việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tăng giá xăng dầu bất hợp lý và các vi phạm khác.

Bộ Công thương 'hỏa tốc' chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn tăng giá xăng dầu bất hợp lý- Ảnh 1.

Bộ Công thương đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tăng giá bất hợp lý

ẢNH: TN

Theo Bộ Công thương, xung đột leo thang ở Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu. 

Để chủ động phòng ngừa rủi ro, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các Sở Công thương chỉ đạo chi cục quản lý thị trường tăng cường theo dõi, nắm bắt sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu trên địa bàn quản lý. 

Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như: khan hiếm hàng hóa, tăng giá xăng dầu bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đề nghị lực lượng quản lý thị trường các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đối với doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Giá dầu tăng phi mã, chiết khấu bán lẻ trong nước lao về 0 đồng/lít

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phải bảo đảm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng. 

Khi phát hiện các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền cần báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu lực lượng quản lý thị trường kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường; quy trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường các cấp, công chức nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn.

Theo các chuyên gia, xung đột ở Trung Đông đang tác động tiêu cực đến thị trường xăng dầu thế giới. Khi eo biển Hormuz bị đóng cửa sẽ khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn 20 - 21 triệu thùng/ngày (tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu) và 20% khí thiên nhiên hóa lỏng.

Ở trong nước, ngay trước khi xảy ra xung đột ở Trung Đông, giá xăng tăng 889 - 999 đồng/lít, giá dầu tăng 173 - 854 đồng/lít/kg từ 15 giờ ngày 26.2. Dự báo trong phiên điều hành ngày 5.3 tới, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục biến động.

Bộ Công thương chỉ đạo 'nóng' sau 1 ngày giá xăng dầu tăng mạnh

Bộ Công thương chỉ đạo 'nóng' sau 1 ngày giá xăng dầu tăng mạnh

Ngay sau phiên điều hành giá xăng dầu ngày 26.2, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối xây dựng kịch bản ứng phó với diễn biến thị trường thế giới, đa dạng hóa nguồn cung, không để gián đoạn cung ứng xăng dầu từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ.

Bình luận (0)

