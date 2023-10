Bộ Công thương lý giải vì sao cần thiết điều chỉnh giá điện hằng quý

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh giá bán điện bình quân các năm qua cho thấy, mức điều chỉnh thực tế có thể thấp hơn so với phương án đề xuất của Tập đoàn điện lực VN (EVN) và so với kết quả rà soát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này dẫn đến chi phí bị dồn tích do mức điều chỉnh không đủ để thu hồi chi phí phát sinh, có nhiều khoản chi phí chưa được tính đầy đủ hoặc chưa được tính vào giá điện.

Hiện chu kỳ điều chỉnh giá điện quy định tại Quyết định 24 là tối thiểu 6 tháng kể từ lần điều chỉnh gần nhất. Trong quá trình xem xét đề xuất điều chỉnh giá điện của EVN năm 2022 và 2023, Thường trực Chính phủ có ý kiến nên nghiên cứu điều chỉnh giá điện theo lộ trình, có thể nhiều lần trong năm để tránh gây tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, vừa đảm bảo cân bằng tài chính của EVN.



Lý do Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần

Chu kỳ xem xét điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần cũng phù hợp với chu kỳ họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá (thông thường họp một quý một lần).