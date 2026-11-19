Theo Quyết định 3055 ngày 17.11.2026, Bộ Công thương chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh là cả nước, trên cơ sở rà soát tổng thể, sửa đổi, bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó, ngày 18.7.2023 và các nội dung điều chỉnh tại Quyết định 2579 ngày 8.10 vừa qua.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới, đồng thời bảo đảm đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện quy hoạch, mức độ phù hợp của các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển. Bộ Công thương cho biết sẽ đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rà soát cả những nội dung đã được điều chỉnh tại Quyết định 2579 để xác định những nội dung còn phù hợp cần kế thừa và những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được yêu cầu phải trình Bộ trưởng Bộ Công thương trong quý 3/2027

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đáng chú ý, quy hoạch sẽ được cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở đó, cơ quan lập quy hoạch đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối.

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh quy hoạch phải xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện. Các phương án cũng phải được xem xét trên cơ sở kết quả đánh giá môi trường chiến lược để so sánh, lựa chọn và hoàn thiện.

Một yêu cầu khác nữa là rà soát, đối chiếu quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và những quy hoạch liên quan. Đặc biệt, những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ phải được làm rõ, đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các quy hoạch.

Quyết định cũng yêu cầu cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp; chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Cục Năng lượng - Dầu khí được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát tổng thể, lập điều chỉnh quy hoạch; thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình lập điều chỉnh. Đơn vị này phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn tư vấn, lấy ý kiến, thẩm định, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ.

Theo tiến độ được giao, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành, trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, phê duyệt trong quý 3/2027.