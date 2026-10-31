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    Xăng dầu tiếp tục được ưu đãi thuế đến hết năm nay

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Ngày 30.9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

    Theo Nghị quyết, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25 ngày 30.4.2026 và Nghị định số 72 ngày 9.3.2026 đến hết ngày 31.12.2026. Đây là các văn bản quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

    Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19 ngày 12.4.2026 của Quốc hội. Thời gian áp dụng cũng được kéo dài đến hết ngày 31.12.2026.

    Nghị quyết 43 có hiệu lực từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.12 năm nay. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tiếp tục thực hiện theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    Nghị quyết giao Bộ Công thương chủ động theo dõi tình hình thị trường, trường hợp cần điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách, bao gồm rút ngắn hoặc kéo dài, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

    Xăng dầu tiếp tục được ưu đãi thuế đến hết năm nay- Ảnh 1.

    Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng xăng vẫn được thực hiện theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

    ẢNH: Đ.N.T

    Cũng trong ngày 30.9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã ban hành Công văn 3112 phổ biến nội dung Nghị quyết 43 đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Theo đó, các thương nhân xăng dầu được thông tin để chủ động áp dụng chính sách, tính toán và quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu phù hợp với thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

    Cụ thể, đối với thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất được giảm từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và dầu hỏa cũng giảm từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen giảm từ 3% xuống 0%; hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%. Đối với thuế bảo vệ môi trường, mức thuế áp dụng với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được duy trì ở mức 0 đồng/lít/kg.

    Từ đầu năm đến nay, hơn 64.000 tỉ đồng đã được dành để thực hiện chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, tiếp tục dành xấp xỉ 4.000 tỉ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% về 0%.

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    Nên giảm thuế xăng dầu đến hết năm nay

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