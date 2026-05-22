Bộ Công thương sẽ làm việc với sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok về tăng phí

Trao đổi với Thanh Niên chiều 22.5, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) xác nhận, đơn vị này đã gửi giấy mời làm việc với đại diện 2 sàn thương mại điện tử Shopee và Tiktok để làm rõ việc áp dụng các chính sách phí mới cho người bán hàng.

Các sàn thương mại điện tử áp dụng chính sách tăng phí ảnh hưởng đến các nhà bán hàng, môi trường cạnh tranh ẢNH: P.H (CHỤP MÀN HÌNH)

Theo thư mời gửi ngày 20.5, cuộc làm việc giữa Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và đại diện các sàn thương mại điện tử nói trên sẽ diễn ra ngày 26.5.

Cũng theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian gần đây, đơn vị này ghi nhận nhiều thông tin phản ánh một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh, áp dụng các chính sách phí mới cho người bán hàng trên nền tảng kể từ tháng 5, trong đó có Shopee và TikTok.

Nhiều ý kiến phản ánh, các nền tảng thương mại nói trên điều chỉnh tăng các loại phí cố định, xử lý giao dịch và một số loại phí dịch vụ có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận hành chung của các nhà bán hàng trên nền tảng, từ đó tiếp tục ảnh hưởng đến giá bán dành cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh trong thương mại điện tử

Trước đó, ngày 18.5, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm soát, giám sát theo quy định của luật pháp về cạnh tranh.

Theo báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2025 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), phân tích dữ liệu của Metric.vn và các báo cáo thị trường liên quan, quy mô tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2C tại Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 31 - 32 tỉ USD, tăng khoảng 25 - 27% so với năm 2024 và thuộc nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN.

Dự báo trong năm nay, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt khoảng 35 - 40 tỉ USD, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ tỷ lệ người dùng internet cao, dân số trẻ và sự phát triển của xu hướng "mua sắm giải trí" - mua sắm kết hợp giải trí thông qua video ngắn và phát trực tiếp.

Trong đó, Shopee và TikTok tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm 10 nền tảng thương mại điện tử B2C lớn nhất tại Việt Nam.

Sàn thương mại điện tử phải minh bạch chính sách phí

Đại diện lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế (Bộ Công thương) cũng bày tỏ quan điểm, các sàn thương mại điện tử tăng các chi phí vận hành gian hàng, quảng bá sản phẩm, logistics hoặc hiển thị sản phẩm trên nền tảng có thể tạo áp lực đáng kể đối với các nhà bán hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các chủ thể mới tham gia thương mại điện tử.

Về nguyên tắc, việc xây dựng giá dịch vụ là quyền của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, các nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, các nền tảng thương mại điện tử phải công khai, minh bạch chính sách phí, điều kiện giao dịch và các thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người bán.

Ghi nhận của Thanh Niên, từ ngày 23.5, Shopee Việt Nam điều chỉnh phí cố định với nhiều nhóm sản phẩm. Trong đó, nhóm sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16 - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Từ sau ngày 9.5, TikTok Shop cũng tăng phí hoa hồng với ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; còn nhóm sản phẩm dành cho mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.