Bộ Công thương thông tin lý do nhiều cửa hàng xăng dầu 'đóng cửa, nghỉ tết'

Theo thông tin từ Bộ Công thương, trong dịp nghỉ tết Nguyên đán 2023, tại TP.HCM, Thái Bình, Bắc Giang và một số tỉnh Nam bộ đã xảy ra hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu nghỉ bán hàng, đóng cửa.

Các tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát việc cung ứng xăng dầu ở các địa phương LƯU QUYÊN

Qua kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường, các cửa hàng xăng dầu này đóng cửa với nhiều lý do như chưa kịp nhập hàng, hàng về chậm hoặc nhân viên nghỉ tết chưa bố trí được người trực...

Sau sự cố kỹ thuật ở Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, ngày 15.1, nhà máy này đã hoạt động 100% công suất. Trong những ngày tết, nhà máy hoạt động với 105 - 107% công suất, vì thế nguồn cung xăng dầu đã được bảo đảm.

Cũng theo Bộ Công thương, trong dịp tết Nguyên đán 2023, hai mặt hàng quan trọng nhất là điện và xăng dầu được cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp.

Còn theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, dịp tết Nguyên đán vừa qua ở một số địa phương đã phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu vi phạm quy định bán hàng.

Cụ thể, tại Hà Nội, có 1 cửa hàng xăng dầu tự ý nâng giá bán cao hơn 1.000 đồng/lít so với quy định, đã bị phạt 7,5 triệu đồng. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Châu Can tại khu vực Cầu Giẽ (xã Châu Can, H.Phú Xuyên) đóng cửa, ngừng kinh doanh, đã bị đề nghị xem xét điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Tại Hải Phòng, cửa hàng xăng dầu Hương Phát, Công ty TNHH Trường Giang Petro cũng bị phát hiện tự ý treo biển hết hàng, ngừng bán hàng, đã bị xử phạt 15 triệu đồng.

Tại Hà Nam, trong ngày 25.1, Đội Quản lý thị trường số 2 đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chiến Dưỡng do giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng. Tại Bình Phước, cửa hàng xăng dầu của Công ty CP xăng dầu khí Ngọc Phương Nam trên đường ĐT 741 ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý chấp thuận bằng văn bản...

Sau khi phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu có vi phạm trong dịp tết, Tổng cục Quản lý thị trường đã thành lập tổ công tác tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình cung ứng xăng dầu ở Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Tại hội nghị triển khai công tác sau tết Nguyên đán 2023 của Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.