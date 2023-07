Bồ Đào Nha trên tầm đội tuyển nữ Việt Nam

Bồ Đào Nha về lý thuyết là đội yếu nhất trong số 3 đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup 2023. Bồ Đào Nha chỉ là tân binh tại giải vô địch thế giới, trong khi Mỹ là đương kim vô địch giải đấu này, còn Hà Lan là á quân.



Chính vì vậy, từng có thời điểm đội bóng của HLV Mai Đức Chung rất kỳ vọng sẽ có bàn thắng lịch sử tại World Cup trong trận gặp Bồ Đào Nha chiều 27.7.

Nữ Việt Nam (áo trắng) vất vả trước Bồ Đào Nha AFP

Đấy có lẽ cũng là lý do mà đội tuyển nữ Việt Nam chọn lối chơi tấn công khi tiếp cận trận đấu với Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong khoảng 20 – 25 phút đầu trận. Cũng trong khoảng thời gian nói trên, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thủng lưới 2 bàn.

Dù vậy, kỳ thực việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thủng lưới không phải vì chúng ta chọn lối chơi tấn công, không phải vì chúng ta đẩy cao đội hình rồi bị đối thủ phản đòn. Có thể hiện tượng trên sân cho thấy điều đó, nhưng về bản chất, việc đội tuyển nữ Việt Nam thủng lưới trước Bồ Đào Nha do trình độ của đối thủ vẫn chênh lệch so với đội tuyển nữ Việt Nam, chứ không phải do lối chơi.

Cầu thủ Bồ Đào Nha hơn hẳn cầu thủ nữ Việt Nam về thể hình, thể lực, tốc độ, kỹ thuật, lại tỏ ra rất hiểu chúng ta. Nói cách khác, cho dù đội tuyển nữ Việt Nam có áp dụng lối chơi nào cho trận đấu vừa rồi, chúng ta vẫn sẽ thua, vẫn sẽ bị thủng lưới.

Thậm chí, việc chỉ thua 2 bàn trước Bồ Đào Nha phần nào được xem là thành công của đội tuyển nữ Việt Nam. Các cẩu thủ nữ đã nỗ lực trong phòng ngự, thủ môn Kim Thanh tiếp tục chơi xuất sắc với các pha cản phá khó tin, cộng thêm may mắn (bóng chạm khung thành) và một chút chủ quan của các chân sút Bồ Đào Nha, số bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam mới dừng ở mức 2 bàn.

Bồ Đào Nha trên tầm so với Việt Nam AFP

Bồ Đào Nha ở trận vừa rồi hiểu quá rõ đội tuyển Việt Nam. Khi chúng ta dàn mỏng hàng thủ để đá tấn công trong khoảng thời gian đầu trận, họ đá giãn biên rất nhiều, dùng tốc độ của tiền vệ cánh phải Francisca Nazareth và tiền vệ cánh trái Andreia Jacinto làm khổ các hậu vệ Việt Nam, kéo giãn đến mức tối đa hệ thống phòng ngự của chúng ta.

Đến lúc đội tuyển Việt Nam phòng ngự dày hơn trong những phút cuối hiệp hai, nhằm hạn chế số bàn thua khi thể lực của chúng ta bắt đầu đi xuống, Bồ Đào Nha lại sử dụng nhiều bóng bổng treo vào khu vực 16m50, để tận dụng ưu thế về chiều cao của các cầu thủ trong những pha không chiến.

Cách biến đổi phương án tấn công liên tục như thế này cho thấy Bồ Đào Nha tìm hiểu rất kỹ đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Trước đối thủ vừa mạnh hơn hẳn, vừa biết mình biết người, thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam là điều khó tránh khỏi.

Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm bàn thắng tại World Cup ở trận đấu gặp Hà Lan vào ngày 1.8. Nhưng trong trường hợp không thể có bàn thắng ở kỳ World Cup năm nay, hãy xem điều đó hết sức bình thường.

Các cầu thủ nữ đã nỗ lực tối đa, dù bất kỳ kết quả nào xảy ra, họ cũng đã tạo nên lịch sử rồi. Muốn ghi bàn và muốn làm hơn thành tích hiện tại, đôi khi còn phụ thuộc vào việc đối thủ là ai, đối thủ đang ở vào hoàn cảnh như thế nào nữa!