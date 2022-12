Bộ đội biên phòng quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn

Biểu dương nhiều thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong năm 2022, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, BĐBP đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Thủ tướng cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và đề nghị cần vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay; kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, con người và văn hóa VN, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Thủ tướng yêu cầu BĐBP tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng. Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.





Thủ tướng yêu cầu BĐBP quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; chú trọng công tác dân tộc. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tham gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, thực hiện chủ trương đưa nhân dân ra vùng biên giới, hải đảo, góp phần tạo “phên dậu”, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới; xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiết với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.