Nhiều khán giả nữ "mê mệt" nét điển trai lãng tử của Nicholas Galitzine. Sau Red, White and Royal Blue, Nicholas Galitzine một lần nữa đóng vai quý tộc Anh trong sê ri Mary & George (ảnh) dự kiến chiếu vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, anh còn có dự án The Idea of You, hợp tác với minh tinh nổi tiếng Anne Hathaway