Bộ đôi xe máy điện Yamaha XENTER E, Nmax E sẽ sản xuất tại Việt Nam

Mới đây, Yamaha Motor vừa cho thấy động thái mới trong chiến lược điện khí hóa sản phẩm khi trình làng mẫu xe máy điện hoàn toàn mới Yamaha XENTER E cùng với Nmax E tại Triển lãm EICMA 2026.

Nếu Yamaha Nmax E được xem là phiên bản thuần điện của dòng xe tay ga Nmax, thì Yamaha XENTER E là một mẫu xe hoàn toàn mới, được Yamaha phát triển theo phong cách xe tay ga đô thị, kết hợp kiểu dáng hiện đại với những công nghệ mới nhất của hãng. Theo kế hoạch, bộ đôi này sẽ được Yamaha Motor phân phối đầu tiên tại thị trường châu Âu trong nửa đầu năm 2027.

Yamaha XENTER E là một mẫu xe hoàn toàn mới, được Yamaha phát triển theo phong cách xe tay ga đô thị Ảnh: YAMAHA

Kế hoạch mở bán Yamaha XENTER E và Nmax E tại Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ đôi xe điện mới của Yamaha sẽ được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới. Bởi, theo Yamaha Motor việc sản xuất hai mẫu xe máy điện Yamaha XENTER E và Nmax E sẽ được giao cho nhà máy Yamaha Motor Việt Nam.

Trước đó, phiên bản máy xăng của Nmax được sản xuất tại các nhà máy của PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ở Indonesia. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng sản xuất Nmax E, đại diện nhà máy PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing nhưng vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Yamaha XENTER E và Nmax E sẽ được sản xuất tại nhà máy Yamaha Motor Việt Nam Ảnh: YAMAHA

Với định hướng của Yamaha Motor, bộ đôi Yamaha XENTER E và Nmax E sẽ được sản xuất tại nhà máy của Yamaha ở Việt Nam sau đó cung ứng cho quốc gia châu Âu cũng như các thị trường khác trên thế giới. Điều này không quá bất ngờ bởi trước đó, đã từng xảy ra với mẫu xe máy điện Yamaha NEO'S. Cụ thể, sau khi trình làng vào cuối năm 2021, đến tháng 3.2022 Yamaha NEO'S chính thức được đưa vào lắp ráp tại Việt Nam để cung ứng cho các thị trường trên thế giới. Mẫu xe này sau đó cũng được Yamaha mở bán tại Việt Nam.

Do đó, kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại với bộ đôi Yamaha XENTER E và Nmax E, nhất là sau khi Yamaha Motor đã hé lộ Việt Nam sẽ là một trong những địa điểm lắp ráp hai mẫu xe này.

Việc ra mắt Yamaha XENTER E và Nmax E là một phần trong chiến lược của Yamaha nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh vào năm 2050 thông qua việc phát triển nhiều công nghệ thân thiện với môi trường.

Yamaha XENTER E, Nmax E là một phần trong chiến lược của Yamaha nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2050 Ảnh: YAMAHA

Yamaha XENTER E sử dụng cụm truyền động điện eAxle mới, tích hợp động cơ điện và hệ thống điều khiển trong một thiết kế nhỏ gọn. Động cơ có công suất danh định 6,7 kW, công suất tối đa 7,5 kW (khoảng 10,1 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 33,3 Nm. Xe sử dụng hệ truyền động bằng dây đai và có ba chế độ vận hành S, T và E để người lái lựa chọn tùy theo nhu cầu. Đi kèm động cơ điện là bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, được thiết kế cố định trên xe thay vì tháo rời để mang vào nhà sạc. Theo công bố của Yamaha, mẫu xe này có thể di chuyển tối đa 108 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình WMTC.

Trong khi đó, Yamaha Nmax E sở hữu thiết kế năng động với đèn pha kép và họa tiết boomerang ở hai bên. Yamaha cũng trang bị khoang hành lý rộng rãi, tư thế lái thoải mái, hệ thống phanh mạnh mẽ và hệ thống giảm xóc được thiết kế cho sử dụng hàng ngày cho Nmax E. Mẫu xe này cũng có sẵn ba chế độ lái để người lái lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Yamaha XENTER E có thể di chuyển tối đa 108 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình WMTC Ảnh: YAMAHA

Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), bao gồm cả cảm biến vị trí chân ga không dây (APSG) trên tay ga. Yamaha tuyên bố phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đầy pin của Nmax E là 104 km dựa trên thử nghiệm WMTC, với nhiệt độ pin là 25 độ C. Phạm vi hoạt động thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và phong cách lái xe.