Xe máy điện Yamaha XENTER E kiểu dáng thời trang, sạc đầy pin đi được 108 km

Cùng với việc tiếp tục phát triển các dòng xe tay ga và mô tô sử dụng động cơ đốt trong, Yamaha đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa danh mục sản phẩm. Tại Triển lãm mô tô, xe máy EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Ý), hãng xe Nhật Bản trình làng mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên XENTER E, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Điểm đáng chú ý của mẫu xe này không chỉ nằm ở kiểu dáng thời trang, khác biệt so với nhiều dòng xe máy điện phổ thông, mà còn ở cấu hình vận hành.

XENTER E được Yamaha phát triển theo phong cách xe tay ga đô thị Ảnh: YAMAHA

XENTER E được Yamaha phát triển theo phong cách xe tay ga đô thị, kết hợp kiểu dáng hiện đại với những công nghệ mới nhất của hãng. Thay vì sử dụng bộ bánh kích thước nhỏ thường thấy trên nhiều mẫu xe tay ga phổ thông, mẫu xe điện mới trang bị mâm 16 inch cho cả bánh trước và bánh sau.

Yamaha XENTER E sử dụng khung sườn underbone thiết kế mới, tối ưu độ cứng vững nhưng vẫn kiểm soát trọng lượng. Mẫu xe này sở hữu kích thước nhỏ gọn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.140 x 775 x 1.190 (mm), chiều dài cơ sở 1.485 mm, khoảng sáng gầm 145 mm, độ cao yên 790 mm. Trọng lượng xe khi chưa lắp pin ở mức 121 kg. Ngoài kiểu dáng thanh thoát, XENTER E còn có sàn để chân rộng, cốp chứa đồ dưới yên có thể để vừa mũ bảo hiểm cả đầu tùy kích thước và thiết kế mũ. Đây là những chi tiết cho thấy Yamaha vẫn chú trọng tính thực dụng, thay vì chỉ tập trung vào thiết kế và khả năng vận hành của một mẫu xe điện mới.

XENTER E còn có sàn để chân rộng, cốp chứa đồ dưới yên có thể để vừa mũ bảo hiểm cả đầu tùy kích thước và thiết kế mũ Ảnh: YAMAHA

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha XENTER E là cụm truyền động điện eAxle mới, tích hợp động cơ điện và hệ thống điều khiển trong một thiết kế nhỏ gọn. Động cơ có công suất danh định 6,7 kW, công suất tối đa 7,5 kW (khoảng 10,1 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 33,3 Nm. Với cấu hình này, XENTER E được định vị ở nhóm xe điện có khả năng vận hành tương đương xe tay ga sử dụng động cơ xăng 125 phân khối. Đáng chú ý, mô-men xoắn của động cơ điện đạt mức tối đa ngay từ vòng tua thấp.

Xe sử dụng hệ truyền động bằng dây đai và có ba chế độ vận hành S, T và E để người lái lựa chọn tùy theo nhu cầu. Trong đó, chế độ Eco (E) hướng đến tối ưu năng lượng, kết hợp khả năng thu hồi năng lượng thông qua phanh tái tạo nhằm kéo dài quãng đường di chuyển.

Một trang bị đáng chú ý khác là chức năng lùi, hỗ trợ người lái xoay trở xe tại những vị trí đỗ chật hẹp hoặc khu vực có độ dốc. Xe còn có màn hình TFT 5 inch hiển thị thông tin vận hành, kết nối với ứng dụng Yamaha Motor On để hỗ trợ dẫn đường, theo dõi vị trí xe, quãng đường đã đi và dung lượng pin còn lại.

Yamaha XENTER E sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, có thể di chuyển tối đa 108 km sau mỗi lần sạc đầy Ảnh: YAMAHA

Yamaha XENTER E sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, được thiết kế cố định trên xe thay vì tháo rời để mang vào nhà sạc. Theo công bố của Yamaha, mẫu xe này có thể di chuyển tối đa 108 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình WMTC.

Đặc biệt, XENTER E được trang bị bộ sạc tích hợp công suất 800 W, hỗ trợ sạc tại nhà thông qua nguồn điện dân dụng 220 V và các trạm sạc công cộng sử dụng chuẩn AC Type 2 vốn phổ biến trên ô tô điện. Thời gian sạc từ 0 - 100% theo công bố khoảng 5,5 giờ, tùy điều kiện sạc.

Yamaha XENTER E sẽ được hãng xe Nhật Bản mở bán đầu tiên tại thị trường châu Âu trước khi mở rộng phạm vi phân khối sang các quốc gia khác. Theo kế hoạch, XENTER E sẽ bắt đầu được phân phối vào nửa đầu năm 2027.