Bộ GD-ĐT có cơ cấu tổ chức mới từ ngày 12.7

Theo Nghị định 279, Bộ GD-ĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Bộ GD-ĐT cơ cấu còn 16 đơn vị, giảm 2 đầu mối ẢNH: T.N

Bộ GD-ĐT có 16 đơn vị gồm:

1. Vụ Giáo dục mầm non.

2. Vụ Giáo dục phổ thông.

3. Vụ Giáo dục đại học.

4. Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh.

5. Vụ Học sinh, sinh viên.

6. Vụ Pháp chế.

7. Vụ Tổ chức cán bộ.

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

9. Văn phòng.

10. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

11. Cục Quản lý chất lượng.

12. Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

13. Cục Hợp tác quốc tế.

14. Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

15. Báo Giáo dục và Thời đại.

16. Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục.

Tạp chí Giáo dục và Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục có hiệu lực thi hành. Thời hạn hoàn thành trước ngày 1.8.2026.

So với Nghị định số 37/2025 của Chính phủ, cơ cấu tổ chức Bộ GD-ĐT (gồm 18 đơn vị) đã giảm 2 đơn vị, gồm Vụ Thanh tra và Tạp chí Giáo dục. Ngoài ra, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục cũng được cơ cấu lại từ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Về mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục, Nghị định 279 quy định Bộ GD-ĐT trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện và quản lý thống nhất mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân... Trình Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Về thi, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh, đào tạo, công nhận kết quả học tập và văn bằng, chứng chỉ, Bộ GD-ĐT trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh, đào tạo và công nhận kết quả học tập, bảo đảm thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Về nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự trong ngành, Bộ GD-ĐT trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, vị trí việc làm, chức danh, chế độ làm việc, đạo đức, quy tắc ứng xử, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục...

Tham mưu Chính phủ quy định về tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục và nhân sự khác trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật.



