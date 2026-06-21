Bộ GD-ĐT công nhận thêm 4 chứng chỉ tiếng Anh, cả thảy có bao nhiêu?

Quyết định được Bộ GD-ĐT ban hành cuối tháng 5, mở đường cho việc hai hệ thống chứng chỉ tiếng Anh này có cơ hội được sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH, tùy nhu cầu từng trường. Điều này nâng tổng số chứng chỉ được công nhận lên 8, gồm PEIC, Aptis ESOL, PTE Academic, VEPT cùng hai cái tên mới là LanguageCert (gồm 2 chứng chỉ) và Oxford Test of English (OTE, gồm 2 chứng chỉ).

Trong đó, Aptis ESOL là chứng chỉ của Hội đồng Anh, PEIC, PTE Academic và VEPT đều của Pearson, LanguageCert của PeopleCert Qualifications, OTE của Nhà xuất bản ĐH Oxford. Tất cả đều là những doanh nghiệp, tổ chức và trường ĐH đến từ Anh, phản ánh sức ảnh hưởng đáng kể của quốc gia này tới thị trường khảo thí tiếng Anh nội địa thời gian qua.

LanguageCert có 2 chứng chỉ được công nhận gồm LanguageCert International ESOL và LanguageCert Academic, trong đó bậc A1-C2 của LanguageCert International ESOL và thang điểm 10-19 đến 90-100 của LanguageCert Academic tương đương bậc 1-6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

OTE cũng có hai chứng chỉ được công nhận là OTE và OTE Advanced, trong đó thang điểm 21-50 tới 111-140 của OTE tương đương bậc 1-4, còn thang điểm 111-140 và 141-170 được quy đổi sang bậc 4 và 5 của Việt Nam. Cả hai chứng chỉ này đều không có thang điểm nào tương tương bậc 6.

Mức quy đổi cụ thể của các chứng chỉ đã được Bộ GD-ĐT công nhận như sau:

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), yêu cầu cần đạt môn tiếng Anh ở cấp tiểu học là bậc 1, THCS là 2 còn THPT là 3. Trong khi đó ở hệ cử nhân, các trường ĐH quy định chuẩn đầu ra tối thiểu phải là bậc 3. Vì thế, nếu muốn dùng chứng chỉ quốc tế để miễn môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc xét tốt nghiệp, người học cần lưu ý chứng chỉ mình nhắm tới có cấp độ đáp ứng yêu cầu hay không.

Việt Nam cũng xây dựng bài thi riêng dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, có tên gọi VSTEP. Quy trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ VSTEP do các trường ĐH Việt Nam thực hiện sau khi được Bộ GD-ĐT cho phép.

Bên cạnh đó, một số cái tên quen thuộc khác dù chưa được quy đổi tương đương nhưng đã được Bộ GD-ĐT công nhận trong quy chế tuyển sinh, đào tạo sau ĐH, gồm IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP, Cambridge Assessment English và TOEIC 4 kỹ năng.

Một số chứng chỉ tiếng Anh khác tuy được cấp phép tổ chức thi ở Việt Nam song chưa được Bộ GD-ĐT công nhận, vì thế cũng không có căn cứ để các trường ĐH sử dụng cho xét tuyển và xét tốt nghiệp. Do đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký để tránh gặp rủi ro.

Học sinh thi thử một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hồi tháng 3.2026 ẢNH: NGỌC LONG