Giáo dục

Thêm nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mới tại Việt Nam ngoài IELTS, TOEFL

Ngọc Long
16/05/2026 06:33 GMT+7

Năm 2026, thị trường khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam ghi nhận thêm nhiều bài thi mới bên cạnh các gương mặt quen thuộc như IELTS và TOEFL, trong bối cảnh Việt Nam muốn đưa tiếng Anh thành ngoại ngữ thứ hai.

Một trong số đó là bài thi Aptis ESOL for Teens, thuộc hệ thống Aptis ESOL của Hội đồng Anh, với chứng chỉ được cấp là Aptis ESOL Skills for Life. Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh của người học từ 13-15 tuổi, với nội dung được điều chỉnh phù hợp với lứa tuổi này và phản ánh khả năng ứng dụng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày, theo tin mới công bố.

Cấu trúc đề Aptis ESOL for Teens gồm 5 hợp phần: ngữ pháp và từ vựng (25 phút với 50 câu hỏi), nói (15 phút với 4 phần), viết (50 phút với 4 phần), nghe (55 phút với 17 câu hỏi), đọc (30 phút với 4 phần). Chứng chỉ sẽ cung cấp kết quả theo các trình độ từ A1 tới C1 của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Ngoài Aptis ESOL for Teens, hệ thống bài thi Aptis ESOL còn có các phiên bản Aptis ESOL General, Aptis ESOL Advanced và Aptis ESOL for Teachers, đều cấp chung loại chứng chỉ là Aptis ESOL International.

Thêm nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mới tại Việt Nam ngoài IELTS, TOEFL - Ảnh 1.

Thí sinh thi thử IELTS trên máy tính tại ngày hội IELTS tổ chức hồi tháng 3

ẢNH: NGỌC LONG

Trước đó vào đầu năm, Bộ GD-ĐT đã công nhận các cấp độ của chứng chỉ Versant English Placement Test (VEPT) tương đương bậc 1, 2, 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Động thái này mở lối cho VEPT vào danh sách chứng chỉ được dùng để miễn thi môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT 2026, song song với 2 cái tên khác là PEIC và PTE Academic. Cả 3 chứng chỉ nêu trên đều được cấp bởi Pearson.

Vào năm 2025, hệ thống bài thi LanguageCert của PeopleCert Qualifications cũng đã chính thức có mặt ở Việt Nam, được triển khai với 5 phiên bản gồm Young Learners ESOL, ESOL for Schools, ESOL International, Test of English, Academic & General. Chung thời điểm, Nhà xuất bản ĐH Oxford ra mắt hệ thống bài thi Oxford Test of English (OTE), với 3 phiên bản là OTE, OTE Advanced và OTE for Schools được triển khai tại Việt Nam.

Trước sức ép cạnh tranh ở Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, các kỳ thi quen thuộc như IELTS của Hội đồng Anh, IDP, Cambridge English và TOEFL iBT của ETS cũng đang có những chuyển dịch đáng chú ý. Trong khi IELTS quyết định xóa sổ hình thức thi trên giấy ở quy mô toàn cầu từ giữa năm 2026, thì TOEFL iBT từ đầu năm đã đổi cấu trúc lẫn thang điểm để "duy trì độ tin cậy và giá trị học thuật".

Ngoài các lựa chọn nêu trên, thí sinh có thể tìm đến loạt chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge English với những cái tên nổi bật như A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, Linguaskill... Hoặc thí sinh có thể đăng ký thi TOEIC và TOEFL ITP của ETS, Duolingo English Test của Duolingo.

Nhìn chung, ngoài ETS, Duolingo là đại diện của Mỹ và IDP là của Úc, thị trường khảo thí tiếng Anh hiện nay đang bị "thống trị" bởi những thương hiệu đến từ Anh.

Sự sôi động của thị trường khảo thí tiếng Anh diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang bứt tốc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đặc biệt khi Thủ tướng Chính phủ cuối năm 2025 phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045". Đề án chia theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ xây nền tảng và chuẩn hóa, đến mở rộng và tăng cường, cuối cùng là hoàn thiện và nâng cao.

Để đảm bảo đề án thành công, Bộ GD-ĐT đã đề nghị triển khai dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 thay vì lớp 3 như hiện nay. Song song đó, ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh cần được đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ nay tới 2035, ngoài ra phải tuyển thêm khoảng 22.000 biên chế giáo viên tiếng Anh trên cả nước.

Đó là lý do bên cạnh những phiên bản học thuật truyền thống nhằm phục vụ tuyển sinh và du học, nhiều đơn vị còn mang đến Việt Nam những bài thi dành cho giáo viên lẫn lứa tuổi thanh thiếu niên.

Học sinh TP.HCM chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026: Tiếng Anh và lý chiếm đa số

Các trường THPT tại TP.HCM đã hoàn tất thăm dò việc lựa chọn 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ghi nhận thống kê từ các trường cho thấy tỷ lệ học sinh chọn tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên vẫn chiếm đa số.

