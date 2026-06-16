Tất cả chứng chỉ IELTS trên toàn cầu sắp thay đổi

Thay đổi này áp dụng trên toàn cầu từ ngày 17.7 trở đi, theo thông cáo do tổ chức IELTS công bố hồi giữa tuần trước, nhằm tuân thủ các yêu cầu về thiết kế chứng chỉ của Ofqual - cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Điều này đã được IELTS phát hiện trước và tự thông báo với Ofqual.

Cụ thể, mẫu chứng chỉ (TRF) mới có thêm logo của Ofqual và tên chứng chỉ theo quy định của Ofqual, cấp cho tất cả thí sinh thi sau ngày 16.7. Cần lưu ý là những chứng chỉ cấp trước và sau thời điểm trên có giá trị như nhau trong quá trình xin visa hay trong xét tuyển đầu vào, đầu ra ở các trường ĐH. "Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào với tình trạng của kỳ thi hoặc kết quả bạn nhận được", IELTS cho hay.

IELTS cũng lưu ý, nếu thí sinh đã nhận chứng chỉ cũ trong khoảng thời gian từ tháng 6.2024 tới 16.7.2026 nhưng vẫn muốn có mẫu mới, các bạn có thể điền vào biểu mẫu để được cấp thêm sau ngày 17.7. Đây là lựa chọn miễn phí và không bắt buộc.

"Xin lưu ý việc yêu cầu cấp lại chứng chỉ bản mới không thay đổi hay đặt lại hiệu lực của kết quả thi (thời hạn kéo dài 2 năm - PV)", thông cáo ghi và chia sẻ thêm thay đổi mới áp dụng cho cả bản điện tử và bản cứng của chứng chỉ.

IELTS hiện chưa công bố hình ảnh mẫu chứng chỉ mới này.

Trước đó, IELTS cho biết sắp ra mắt hình thức thi mới tên "Writing on Paper" (thi viết trên giấy), sau khi áp dụng hình thức thi trên máy tính ở quy mô toàn cầu. Nếu đăng ký, thí sinh vẫn thi nghe, đọc trên máy tính và thi nói trực tiếp hoặc trực tuyến với giám khảo. Còn với thi viết, thí sinh đọc đề trên máy tính và được phát bút, phiếu trả lời (IELTS Writing Answer Sheet) để làm bài trên giấy.

Trả lời Thanh Niên, Hội đồng Anh - một trong những đơn vị vận hành kỳ thi IELTS tại Việt Nam - không nêu rõ liệu Việt Nam có thuộc danh sách các quốc gia triển khai "Writing on Paper" hay không.

Đơn vị này chia sẻ, kỳ thi IELTS tại Việt Nam "vẫn được triển khai theo các hình thức, tiêu chuẩn hiện hành bao gồm thi trên máy tính", thông tin thêm rằng những cập nhật hoặc thay đổi nếu có sẽ được xem xét cẩn trọng theo các tiêu chuẩn toàn cầu và sẽ thông báo qua các kênh truyền thông chính thống.

Chứng chỉ IELTS sắp đổi mẫu thiết kế từ ngày 17.7 tới ẢNH: SHUTTERSTOCK