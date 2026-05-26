Người dạy IELTS có cơ hội nhận giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng

Ngọc Long
26/05/2026 20:16 GMT+7

Chiều 26.5, Hội đồng Anh chính thức phát động IELTS EduCreators 2026, giải thưởng cho những người giảng dạy nội dung IELTS với nhiều quyền lợi tài chính kèm cơ hội phát triển chuyên môn.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 320 triệu đồng, gồm 3 giải đặc biệt (50 triệu đồng/giải kèm quà tặng, chứng nhận), 7 giải truyền cảm hứng (10 triệu đồng/giải và quà tặng, chứng nhận) và 10 giải khuyến khích (được trao chứng nhận). Ngoài ra, cả 20 thí sinh nêu trên đều nhận một suất thi IELTS miễn phí.

Bên cạnh giải thưởng chính, thí sinh còn được Hội đồng Anh hỗ trợ phát triển chuyên môn, xây thương hiệu cá nhân... trong dài hạn. Mục tiêu là giúp những người làm công tác giảng dạy IELTS tiếp tục nâng chất lượng hỗ trợ, lan tỏa giá trị thiết thực trên môi trường số cũng như xây dựng cộng đồng kết nối cho những giáo viên vững chuyên môn, giỏi sáng tạo.

Hội đồng Anh thông tin đây là lần đầu triển khai giải thưởng cho người dạy chuyên môn chia sẻ kiến thức, nội dung sáng tạo về IELTS tại Việt Nam. "Chúng tôi tin khi các giáo viên IELTS và người làm công tác giảng dạy được ghi nhận và tạo điều kiện để phát huy thế mạnh, họ có thể tạo ra nhiều giá trị tích cực hơn cho cộng đồng", bà Samantha Lea Smith, Giám đốc Khảo thí của Hội đồng Anh tại Việt Nam, chia sẻ.

Theo Hội đồng Anh, trong bối cảnh việc ôn luyện IELTS ngày càng gắn liền với môi trường số, những người làm công tác giảng dạy đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hướng phương pháp học tập, lan tỏa kiến thức, hỗ trợ thí sinh phát triển năng lực tiếng Anh...

Chương trình gồm 3 vòng, trong đó vòng 1 (từ 26.5 đến 5.7) yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến gồm thông tin cá nhân, hoạt động trên mạng xã hội và bài luận ngắn bằng tiếng Anh tối đa 500 từ để chọn ra top 20. Tiếp đó, những cá nhân lọt vào vòng 2 (27.7-30.8) phải quay một hoặc chuỗi video theo chủ đề nhất định do ban tổ chức công bố.

Từ ngày 28.9-4.10, top 10 sẽ vào vòng cuối để chia sẻ sáng kiến hỗ trợ người học phát triển năng lực tiếng Anh toàn diện cùng các kỹ năng thực tiễn trong quá trình ôn IELTS kèm với kế hoạch triển khai cụ thể. Kết quả được công bố vào 29.10.

IELTS là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh được hơn 13.000 tổ chức ở hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ công nhận cho các mục tiêu khác nhau. Trong mùa tuyển sinh ĐH 2026, gần 100 trường trên cả nước dùng IELTS trong các phương thức xét tuyển, theo Hội đồng Anh.

Người dạy IELTS có cơ hội nhận giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng - Ảnh 1.

Người đạt điểm cao IELTS tư vấn cho thí sinh tại ngày hội IELTS tổ chức hồi tháng 3

ẢNH: NGỌC LONG

Lý do thi đánh giá năng lực đợt 2 đông kỷ lục, hơn 170.000 thí sinh

Áp lực đồng trang lứa, xác định nguyện vọng trễ và thay đổi trong cấu trúc đề thi năm trước là một số nguyên do thúc đẩy sĩ tử năm nay tìm đến bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (V-ACT).

