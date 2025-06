Bộ GD-ĐT lưu ý 'nhiều điểm đặc biệt' trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hôm qua 9.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Đồng Nai; Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng làm việc tại Tiền Giang và Vĩnh Long về công tác này. Cùng ngày, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Bắc Giang.

Ôn thi trong hè vẫn tuân thủ quy định dạy thêm, học thêm

Những ngày này, Trường THPT Việt Yên số 2 (Bắc Giang) vẫn tổ chức ôn tập cho học sinh (HS) lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều HS chia sẻ, dù lo lắng về cách ra đề mới, đặc biệt là môn ngữ văn không còn ngữ liệu từ sách giáo khoa, nhưng các em đã được thầy cô chú trọng rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản để khi tiếp cận văn bản nào cũng không lúng túng.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, trò chuyện với học sinh lớp 12 tỉnh Bắc Giang ẢNH: TRẦN HIỆP

Thầy Lê Văn Lực, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Từ ngày 14.2, khi Thông tư 29 về dạy thêm học thêm có hiệu lực, nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập thi lớp 12 phù hợp. Dù 100% HS đăng ký học, không thu tiền nhưng thời gian ôn tập cho các em không những không giảm xuống mà còn tăng lên so với mọi năm, do năm nay thi theo chương trình mới, cách thức ra đề mới.

Tại Trường THPT chuyên Bắc Giang, dù chất lượng HS cao hơn so với mặt bằng chung nhưng nhà trường vẫn tổ chức ôn thi cho HS đến gần ngày thi. Ông Trần Duy Phương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mỗi tuần tổ chức cho HS lớp 12 ôn thi 1 buổi/môn. Dù miễn phí cho HS nhưng nhà trường cũng cân đối chi tiêu để trích ngân sách trả thù lao cho GV theo quy định về dạy thêm giờ, đảm bảo vừa củng cố kiến thức, vừa bám sát cấu trúc đề tham khảo thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT. "Ngoài thời lượng này, nếu HS nào chưa tự tin môn thi nào đó cần hỗ trợ thì nhà trường lại bố trí dạy miễn phí cho các em", ông Phương nói.

Ông Bạch Đăng Khoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, cho biết do năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ yêu cầu cần đạt của chương trình, phân tích đề tham khảo của Bộ, xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập phù hợp với các đối tượng HS. Đặc biệt, sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn các đơn vị rà soát phân công chuyên môn, động viên giáo viên ôn tập miễn phí cho HS theo quy định, đa dạng hóa các hình thức ôn tập, tận dụng thế mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn HS tự học, chủ động ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Khoa cũng cho biết Sở GD-ĐT đã tổ chức cho 100% trường trên địa bàn tỉnh thi thử tốt nghiệp THPT 2 lần vào tháng 5 vừa qua để HS làm quen với điểm thi, phòng thi chính thức. Trên cơ sở kết quả thi thử, Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị phân tích kết quả thi thử, từ đó điều chỉnh kế hoạch dạy học đối với mỗi môn học một cách linh hoạt, hiệu quả.

"Cổng mềm" và bảng phân công "cứng"

Chuẩn bị cho kỳ thi, Bắc Giang áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt, riêng có. Ví dụ, các điểm thi đều thiết lập một "cổng mềm" để chặn các vật dụng trái quy định mang vào phòng thi. Trước khi bước vào cổng mềm này, thí sinh (TS) được những người làm nhiệm vụ nhắc nhở lần cuối về việc chỉ mang những vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định của quy chế. Ông Bạch Đăng Khoa cho biết, nhờ cách làm này mà kỳ thi năm trước không còn trường hợp TS vi phạm dù vô tình hay cố ý.

Với giám thị, Bắc Giang xây dựng bảng phân công cứng mang tên "Công việc phải làm của giám thị trong phòng thi" của mỗi môn thi. Trong đó, nêu rõ từng việc giám thị phải làm ứng với các mốc thời gian cụ thể. Sau khi xong từng phần việc, giám thị tích vào phiếu để không bỏ sót bất kỳ khâu nào trong phòng thi.

Theo ông Khoa, bảng công việc này còn được dán ở trước cửa mỗi phòng thi để không chỉ giám thị mà TS cũng được biết nhằm đảm bảo giám thị thực hiện đúng, đủ đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của TS trong phòng thi. Năm nay, việc tổ chức 2 môn thi tự chọn trong cùng một buổi thi nên việc hướng dẫn chi tiết với giám thị, theo ông Khoa là rất cần thiết để đảm bảo không xảy ra những nhầm lẫn, sai sót không đáng có.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Bắc Giang cũng khẳng định đặt ra một số yêu cầu cao hơn đối với quy định của Bộ GD-ĐT trong kỳ thi. Ví dụ, quy chế yêu cầu vật dụng không được phép mang vào phòng thi phải để cách phòng thi 20 m, Bắc Giang yêu cầu 25 m. Phía sau phòng thi, nhất là những nơi có điểm cao có thể dùng thiết bị thông minh lấy đề thi, đều có rèm che hoặc dùng giấy dán kín cửa sổ để đảm bảo đề thi không lộ lọt.

Học sinh lớp 12 tại Bắc Giang ôn thi tốt nghiệp THPT ảnh: Tuệ Nguyễn





Những yêu cầu "sát sườn" với kỳ thi

Chia sẻ với thầy trò ở Bắc Giang, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương nhắc đến cách ra đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành được dư luận xã hội đánh giá cao thời gian vừa qua và khẳng định đề thi tốt nghiệp THPT sắp tới cũng hướng tới sự phát triển năng lực của HS như vậy. Môn ngữ văn sẽ lấy ngữ liệu phong phú ngoài sách giáo khoa nhưng vẫn đảm bảo ngữ liệu phải gần gũi với đời sống, với TS lớp 12. Đề thi có sự phân hóa phù hợp để phục vụ cả mục đích xét tuyển sinh ĐH. Kết quả của kỳ thi còn phục vụ cho việc đánh giá kết thúc chu kỳ đầu tiên toàn ngành giáo dục thực hiện chương trình GDPT 2018.

Ông Chương nhấn mạnh kỳ thi năm nay là kỳ thi với "nhiều điểm đặc biệt": diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện tinh gọn, sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh. Do vậy, ông Chương đề nghị các địa phương cố gắng hoàn thành việc xét và cấp bằng công nhận tốt nghiệp THPT cho HS trước ngày 30.8 (thời điểm hoàn thành việc sáp nhập tỉnh) để tạo tâm lý ổn định cho TS.

Đây cũng là kỳ thi đầu thực hiện quy chế thi với nhiều điểm mới, trong đó việc vận chuyển đề thi theo đường truyền của Ban Cơ yếu Chính phủ, ông Chương đề nghị ban chỉ đạo thi các tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với ban cơ yếu tỉnh, cơ quan an ninh để thực hiện tốt khâu vận chuyển, in sao, bảo mật đề thi tuyệt đối an toàn.

Đối với các quy định về sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong thi cử, ông Chương yêu cầu cần tăng cường, nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi trong việc giám sát, phát hiện các thiết bị nhưng phải đảm bảo không căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý của TS tại các điểm thi.