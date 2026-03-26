Bộ GD-ĐT tặng bằng khen nam sinh xông vào đám cháy cứu người

Sau khi xông vào đám cháy cứu người, sinh viên Nguyễn Lê Tú đã được lãnh đạo Bộ GD-ĐT khen thưởng. Cụ thể, ngày 26.3, quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 701/QĐ-BGDĐT về việc tặng bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, lớp Vật lý 08 - K69, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Sinh viên Nguyễn Lê Tú (bìa phải) nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ GD-ĐT ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, đã vào Bệnh viện Thanh Nhàn thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Tại buổi gặp, đại diện Bộ GD-ĐT ghi nhận và đánh giá cao hành động kịp thời, trách nhiệm của sinh viên, đồng thời khẳng định đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

Ông Nguyễn Xuân An Việt cho rằng, hành động dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội.

Từ thực tiễn này, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.

Trước đó, chiều 25.3, Ban Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã thay mặt nhà trường đến bệnh viện thăm, động viên và trao giấy khen của Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho Nguyễn Lê Tú. Nam sinh viên được tặng giấy khen đột xuất vì đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Lê Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở tốp đầu của lớp. Bên cạnh đó, nam sinh luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, tối 24.3, tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), sinh viên Nguyễn Lê Tú cùng anh Nguyễn Tiến Long (con rể của chủ ngôi nhà bị cháy) đã không quản nguy hiểm, lao vào đám cháy, phá mái tôn để kịp thời tiếp cận và cứu người mắc kẹt bên trong. Hành động nhanh trí, quả cảm của hai anh đã góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.