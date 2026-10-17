Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường rà soát để dừng tuyển sinh ngành không đạt chuẩn

Tại văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm ban hành ngày 16.10, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đổi mới công tác tuyển sinh đại học từ năm 2027 nhằm bảo đảm chất lượng, sự công bằng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.



Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Đối chiếu kết quả học tập để điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2027

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo kế hoạch chung, bảo đảm thực hiện đúng chỉ tiêu, phương thức đã công bố và kiểm soát chặt chẽ rủi ro, các trường phải tiến hành rà soát và quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng đã đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu cụ thể để các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2027.

Về phương thức xét tuyển, các trường phải bảo đảm tính công bằng và độ tin cậy giữa các phương thức. Các trường thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển bảo đảm công bằng, thực chất, qua đó kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Các trường phải thực hiện đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để làm cơ sở điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Số lượng tuyển sinh phải được xác định căn cứ vào đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực. Bên cạnh đó, việc rà soát, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và bảo đảm các điều kiện mở ngành cũng phải phù hợp với quy mô tuyển sinh, đào tạo.

Chấm dứt tuyển sinh ngành không bảo đảm chất lượng

Một điểm nhấn quan trọng trong hướng dẫn năm học 2026 - 2027 là yêu cầu gắn trách nhiệm tự chủ với việc sàng lọc, điều chỉnh quy mô và cơ cấu ngành đào tạo.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thường xuyên tự rà soát và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo, tuyển sinh của đơn vị mình. Các trường phải chấm dứt hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với những ngành, chương trình đào tạo không duy trì được yêu cầu về bảo đảm chất lượng. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cần rà soát lại cơ cấu ngành và điều chỉnh quy mô đối với những ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các chỉ đạo cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác tuyển sinh ở các nhóm ngành đặc thù, đào tạo sau đại học và quản trị dữ liệu.

Đối với ngành đào tạo giáo viên, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm phải chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố và đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo, đăng ký số lượng tuyển sinh.

Đối với tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ, các trường phải thực hiện đúng quy định tại các quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam. Minh chứng năng lực ngoại ngữ bắt buộc phải là một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đã được quy định.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường phải thực hiện đối soát dữ liệu tuyển sinh, người học, giảng viên, chương trình và địa điểm đào tạo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS), xử lý các dữ liệu thiếu, sai, trùng lặp và tuyệt đối không kê khai đội ngũ hình thức (và không trùng lặp hồ sơ giảng viên khi chứng minh điều kiện bảo đảm chất lượng).

Trong kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2026 - 2027, các trường phải tổ chức hậu kiểm tuyển sinh cùng với việc kiểm tra điều kiện đội ngũ và địa điểm đào tạo.