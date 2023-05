‘Bố già’ Al Pacino sắp đón con thứ tư ở tuổi 83

Al Pacino sắp có con ở tuổi 83 AFP

Theo TMZ hôm 30.5, Al Pacino và bạn gái sắp có con chung sau hơn một năm lộ ảnh hẹn hò. Trang tin tiết lộ Noor Alfallah đã mang thai được 8 tháng và mong đợi được đón thiên thần nhỏ. Đại diện của ngôi sao gạo cội này đã xác nhận thông tin trên. Em bé sắp chào đời là người con thứ tư của sao phim Bố già. Ông có chung con gái Julie (33 tuổi) với huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant và cặp song sinh Olivia - Anton (22 tuổi) với nữ diễn viên Beverly D'Angelo. Noor Alfallah thậm chí còn nhỏ tuổi hơn con gái lớn của Pacino.



Al Pacino và Noor Alfallah lần đầu lộ ảnh xuất hiện cùng nhau vào tháng 4.2022 làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin của PageSix tiết lộ họ đã âm thầm hẹn hò kể từ sau đại dịch Covid-19. Cặp đôi không quan tâm đến cách biệt 53 tuổi và gắn bó cho đến hiện tại. Trang tin này dẫn lời nguồn thân cận: “Pacino và Noor bắt đầu gặp nhau trong đại dịch. Cô ấy chủ yếu hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi rất giàu có… Cô ấy đã ở với ngôi sao gạo cội được một thời gian và họ rất hợp nhau. Khoảng cách tuổi tác dường như không phải là vấn đề, mặc dù ông ấy lớn tuổi hơn bố Noor”.

Nam diễn viên gạo cội bên bạn gái kém 53 tuổi THEIMAGEDIRECT.COM

Noor Alfallah từng hẹn hò nhiều người lớn tuổi trước khi quen Al Pacino INSTAGRAM NV

Noor Alfallah xuất thân từ gia đình gốc Kuwait giàu có và từng hẹn hò nhiều người đàn ông lớn tuổi trước khi gắn bó với Al Pacino. Người đẹp 9X từng qua lại với Mick Jagger khi rocker này 74 tuổi còn cô mới 22. Alfallah cũng hẹn hò với tỉ phú Nicolas Berggruen (hiện 61 tuổi) đồng thời từng được phát hiện ở bên Clint Eastwood (hiện 93 tuổi) - nam diễn viên mà cô khẳng định chỉ là bạn của gia đình. Noor Alfallah là phụ nữ đầu tiên bị bắt gặp hẹn hò với Al Pacino kể từ khi tài tử phim The Irishman chia tay nữ diễn viên người Israel - Meital Dohan hồi 2020 vì khoảng cách tuổi tác. Minh tinh này từng chia sẻ: “Thật khó để ở bên một người đàn ông quá già, kể cả đó là Al Pacino”.

Thông tin Al Pacino làm cha ở tuổi 83 thu hút sự quan tâm của dư luận. Trùng hợp là người bạn thân thiết của ông - tài tử gạo cội Robert De Niro, cũng vừa tiết lộ ông có con thứ 7 ở tuổi 79.

Đôi bạn thân Al Pacino và Robert De Niro đều có thêm con nhỏ khi đã ở tuổi xế chiều AFP

Al Pacino sinh năm 1940, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào cuối thập niên 1960 và sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề. Ông được biết đến qua các bộ phim: Serpico, Dog Day Afternoon, And Justice for All, Scent of a Woman, The Irishman… Đặc biệt, thời hoàng kim của ngôi sao lừng danh này gắn liền với loạt phim The Godfather (1972 - 1990). Trong tác phẩm, tài tử đóng vai Michael - con trai út của ông trùm mafia Vito Corleone, về sau đứng lên điều hành đế chế do cha gầy dựng và trở thành “bố già” mới của thế giới ngầm. Trong suốt sự nghiệp, Al Pacino giành được 1 giải Oscar, 1 giải BAFTA, 2 giải Emmy, 2 giải Tony, 4 giải Quả cầu vàng cùng nhiều sự công nhận đáng tự hào khác.

Al Pacino đã hẹn hò loạt người đẹp nổi tiếng: Beverly D'Angelo, Diane Keaton, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan, Lucila Solá… nhưng chưa từng kết hôn.