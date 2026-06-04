'Bố già tiền mã hóa' chủ mưu bắt cóc cha mẹ của kẻ trộm Bitcoin

Fox News ngày 3.6 đưa tin Adam Iza (25 tuổi), đã nhận tội vào hôm 1.6 về việc chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền táo tợn giữa ban ngày. Theo hồ sơ tòa án, vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 25.8.2024. Nhóm tay sai do Iza thuê đã cố tình lái xe tông vào đuôi ô tô của ông bà Sushil và Radhika Chetal.

Nhóm này ép hai vợ chồng vào một chiếc xe tải nhỏ, dùng gậy bóng chày đánh đập người chồng và túm tóc lôi người vợ, sau đó trói họ bằng băng keo. May mắn là những người đi đường cùng 1 đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tình cờ chứng kiến vụ việc đã báo cảnh sát. Lực lượng chức năng lập tức truy đuổi, giải cứu thành công cặp vợ chồng và bắt giữ 6 kẻ bắt cóc đến từ bang Florida.

Adam Iza, người vừa nhận tội chủ mưu vụ bắt cóc nhằm tống tiền kẻ trộm Bitcoin ẢNH: LOS ANGELES MAGAZINE

Dù vậy, mục tiêu thực sự của Iza là tống tiền từ người con trai Veer Chetal của cặp vợ chồng. Theo đó, vào mùa hè năm 2024, Veer cùng hai đồng phạm đã giả mạo bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Google để đánh cắp 4.100 Bitcoin (trị giá 245 triệu USD thời điểm đó) của một cư dân ở Washington D.C.

Veer đã nhận tội về vụ trộm tinh vi này vào tháng 11.2025. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào nhóm của Iza phát hiện ra Veer là thủ phạm để nhắm mục tiêu tống tiền vào năm 2024.

Adam Iza sống trong một căn biệt thự sang trọng ở khu Bel Air (Los Angeles, California), điều hành công ty tiền ảo mang tên Zort và thu lợi bất chính hàng chục triệu USD. Đáng chú ý, Iza từng chi 100.000 USD mỗi tháng để thuê một công ty an ninh nhằm bảo kê, đe dọa và tống tiền các đối thủ kinh doanh. Công ty này sử dụng nhân sự là các cảnh sát hạt Los Angeles làm ngoài giờ.

Vào tháng 1 năm nay, Iza cũng đã nhận tội lừa đảo và trốn thuế trong một vụ án liên quan đến khoản tiền 37 triệu USD.

Hiện tại, Adam Iza đang bị giam giữ chờ tuyên án cho cả hai tội danh tài chính ở California và âm mưu bắt cóc ở Connecticut. Sáu kẻ trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc đều đã nhận tội, trong đó hai tên đã lãnh án 11 năm tù. Riêng Veer Chetal – thủ phạm vụ trộm 245 triệu USD – cũng đang chờ ngày tòa tuyên án.