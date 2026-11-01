Bộ KH-CN và Vĩnh Long đề ra nhiều giải pháp nâng cao sản phẩm từ nông nghiệp

Chiều 1.11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác của bộ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh Vĩnh Long mới có thế mạnh về dừa, lúa gạo, cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng, thủy sản, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái, văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NAM LONG

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm và phấn đấu kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực phát triển trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân công đầu mối phối hợp; hỗ trợ kết nối chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long đề xuất, kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn hỗ trợ phát triển ngành dừa, sản phẩm từ dừa, xử lý phế phẩm từ dừa; xử lý gạo; bột khoai lang; cam sành; các phương thức bảo quản trái cây hiệu quả hơn, xử lý phế phẩm của trái cây sau chế biến...

Ngoài ra, các trường đại học ở tỉnh cũng kiến nghị về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên; sản phẩm nông nghiệp đặc thù, mới; kinh phí để hiện thực hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang ký kết các chương trình phối hợp

ẢNH: NAM LONG

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của tỉnh và đề nghị sau buổi ký kết các đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các cơ quan thuộc bộ, tỉnh và các doanh nghiệp; áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến nông sản, nâng cao giá trị nông sản; đề nghị tỉnh cần có giải pháp đồng hành, kết nối 3 nhà (nhà trường, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu) để các sản phẩm nghiên cứu khoa học thực tế, hiện thực hóa các nghiên cứu khoa học...

Tại hội nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết nhiều chương trình phối hợp với các nội dung: nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ các sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; phát triển hạ tầng số, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.