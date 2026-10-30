Cà Mau tổ chức ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với thông điệp 'vươn khơi'

Ngày 30.10, tại phường Bạc Liêu, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026, với thông điệp "vươn khơi".

Sự kiện nhằm kết nối các nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa những ý tưởng, dự án tiềm năng, tạo động lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại ngày hội ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Điểm nhấn của ngày hội là diễn đàn "Từ lợi thế bản địa đến chuỗi giá trị tương lai", tập trung trao đổi về tư duy phát triển dựa trên nguồn lực địa phương, khai thác tiềm năng sẵn có và chuyển hóa những vấn đề thực tiễn thành cơ hội đổi mới sáng tạo.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, từ khi cuộc thi khởi nghiệp được triển khai năm 2019 đến nay, Cà Mau đã ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án. Riêng cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 thu hút 132 ý tưởng, dự án có tính thực tiễn và khả thi. Kết quả này cho thấy phong trào khởi nghiệp ngày càng lan tỏa.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng Cà Mau cần lựa chọn những bài toán đột phá nào từ các thế mạnh về thủy sản, nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hóa; cần có cơ chế, chính sách gì để khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giảm chi phí và rủi ro. Đồng thời, xác định khách hàng, nhà đầu tư và đầu mối đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Lê Minh Hoan (giữa), nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các đại biểu thực hiện nghi thức “vươn khơi” tại Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Nguyễn Minh Luân kỳ vọng các chuyên gia, doanh nghiệp đóng góp những mô hình mới, giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, tăng cường kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các chủ thể khởi nghiệp, tạo điều kiện để những dự án tiềm năng được hỗ trợ, hoàn thiện và phát triển.

Ngày hội là một trong những hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Chương trình đổi mới sáng tạo của tỉnh Cà Mau.

Định hướng đặt ra là gắn hoạt động khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn, hình thành quy trình liên kết xuyên suốt từ xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến phát triển sản phẩm, hàng hóa đặc trưng.

Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả lợi thế bản địa, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Cà Mau.